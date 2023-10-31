NBA熱話｜前狀元祖史密夫驚覺妻子經營色情內容　遭反擊家中沒錢

在現今發達的網絡世界中，有不少生財方式，其中之一是女性通過發布性感甚至成人級的內容，在網上收取每月的訂閱費，其中以OnlyFans最為著名——但大家有沒有想過，一名前NBA球星的妻子也需要憑這種途徑賺錢？



祖史密夫（Joe Smith）這個名字，對新生代的NBA球迷來說可能會比較陌生，不過老一代的球迷則應該會較有印象。事關每當在網上看到聯盟史上「十大水貨狀元」之類的排名時，他雖不會排在前列，但總會名列其中。

祖史密夫是1995年的NBA選秀狀元。（祖史密夫Instagram）

這名1995年的狀元於金州勇士出道，實際上出道首季他表現不俗，亦入選該季最佳新秀陣容，次季場均攻入18.7分的表現亦可圈可點，但這卻是他職業生涯最出色一季。祖史密夫在勇士一共只打了2季半，隨後輾轉為多支球隊效力過，生涯最後5年，幾乎每季都如「人球」一般——他在NBA一共效力16季，總計轉會卻多達14次，整個生涯一共為12支球隊效力過。

由於職業生涯場均只獲10.9分，加上從未入選過全明星，他離開NBA後所獲的關注度不算太多，最近在社交網站X（前稱Twitter）上成為熱門話題的原因，自然也跟籃球關係不大。

祖史密夫曾為多支球隊效力，雖為狀元身份，但生涯整體表現並不突出。（祖史密夫Instagram）

祖史密夫在5年前與Kisha Chavis結婚，後者曾是成人影片演員，亦有涉足音樂與影視領域。不過在Kisha Chavis最近拍攝的一條影片中，能看到祖史密夫表現得十分不滿與憤怒，原因是他發現妻子這幾年居然仍以當年成人影星時期的藝名Yasmine Pendavis經營OnlyFans。

「我無法相信我發現你這幾年在經營OnlyFans。這很不尊重我，你在做這些事之前應該跟我聊一聊。」在影片中祖史密夫非常不滿地說道。「這太瘋狂（f**ked up）了，我跟你說，這太瘋狂了。」

Kisha Chavis對此不以為然，她先是向鏡頭解釋其丈夫找到她的OnlyFans專頁後陷入瘋狂，然後再跟祖史密夫理論：「我沒有跟任何人做些什麼，我只是自己在經營，那為什麼我要告訴你？這是我的身體、我他X的（f**cking）選擇。」

隨後她又反擊自己為何要這麼做，「你認識我的時候，便知道我他X的是什麼人。我以為我以後也不會再做同樣的事情，不過很不幸地，現在情況並非如此。」言語間似乎暗示家中經濟出現問題。

兩人在影片中不斷爭辯，Kisha Chavis似乎進一步指責家中經濟狀況：「你表現到這好像是我唯一做的事情一樣，我有很多瘋狂的工作（mad jobs），但它們無法改進我們需要的一切，所以我才在OnlyFans上尋求更多（金錢）。這他媽怎麼了（What the f**k）？」

Kisha Chavis在OnlyFans上的訂閱收費。（OnlyFans截圖）

TMZ Sports表示，祖史密夫在NBA生涯一共賺取6100萬美元，但扣除經理人傭金及稅務後只剩1800萬美元，只有原來的3成左右。他曾在電視節目《Back in the Game》上透露過自己在管理金錢上遇到的難題：「很多人認為當你簽約後，你便自動成為一名百萬富翁，但事實並非如此。從來沒有人真正地向我解釋過，就像我拿到了300萬，Uncle Sam（意指美國政府）便可能會取走其中150萬。這是我從中學習到的一點。」

祖史密夫續指，每次他被交易到另一支球隊時，都會被迫賣出之前的房屋，他亦因此而總是虧損。

雖然有報道指祖史密夫NBA生涯一共賺了6100萬美元，但TMZ Sports指他實際到手的只有3成左右。（祖史密夫Instagram）

Kisha Chavis拍攝的這條影片，目前在X獲接近4000萬次瀏覽，大部分網民指責她與丈夫爭吵時竟是拿出手機拍攝，而不是好好討論，亦有人批評她在沒有與丈夫討論過的前提下，便擅自經營OnlyFans這種具爭議性的內容，認為祖史密夫應該盡快與她離婚。