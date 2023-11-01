NBA｜「真假KD」同場對決　雲班耶馬關鍵補樽　助馬刺反勝太陽

加入NBA前，馬刺的新科狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）因2.24米的身高，被認定會擔任中鋒，不過隨着他在季前賽的表現及打法，加上高瘦的身材，開始獲外界與「KD」杜蘭特（Kevin Durant）比較，實際上「死神」正是雲班耶馬的偶像。

周三（1日）的馬刺對太陽，因而變成「偶像與粉絲」的大戰，杜蘭特攻入26分並貢獻7個助攻，帶領太陽一路領先馬刺，惟在比賽最後倒數階段犯下致命失誤被反超，最終以114：115落敗。



其實在馬刺對太陽賽前，杜蘭特曾被記者問到，知道自己是雲班耶馬的偶像時有什麼感覺？杜蘭特當時微微一笑：「那表示我老了。」這場比賽被稱為「真假KD」及「偶像與粉絲」之間的對決，兩人在比賽中亦多次對位。

作為NBA有名的得分王，杜蘭特今仗打出「死神」本色，第一節便7射5中攻入10分，除初段成功在雲班耶馬身上偷波，更在首節最後幾秒時，以後撤步（Fadeaway）為這名小粉絲上了一課。

上季排在西岸榜尾的馬刺，上場以40分之差不敵快艇，今仗面對有戴雲卜克（Devin Booker）及比爾（Bradley Beal）缺陣的太陽亦陷入苦戰，即使對方只有杜蘭特一名巨頭，馬刺在半場結束時亦已被對手領先18分。

杜蘭特在雲班耶馬面前後徹步「Fadeaway」得分的這一幕，相信日後會成為NBA經典。（太陽X）

不過上半場結束前，「真假KD」各自在對方面前上演入樽好戲：杜蘭特先是反跑騙過馬刺防守，在雲班耶馬面前得分；其後雲班耶馬接波後一步過掉杜蘭特，再直接隔着尤班斯（Drew Eubanks）入樽，讓杜蘭特看得呆在原地。

下半場初段太陽一度領先馬刺20分，不過其後分差逐漸縮小。雲班耶馬今場交出全場最多的4次封阻及3次進攻籃板，為球隊反擊吹響號角，至第四節時雙方戰況漸趨激烈，很快馬刺便追至只有個位數差距。

比賽最後階段，落後3分的馬刺在剩下10餘秒時最後一擊，華素爾（Devin Vassell）三分出手「揼釘」，這時雲班耶馬衝入籃底跳起直接補樽，這關鍵一球助球隊追至僅落後1分，離完場還剩下6.8秒。

此時太陽從底線開波，並將球傳到杜蘭特手中，然而他在底角位面對雙人夾擊下，被基爾頓莊遜（Keldon Johnson）偷球，順勢上籃得分反超前至115：114。

太陽這時才如夢初醒要求暫停，隨後杜蘭特在只有1.2秒的情況下接球跳投，但最終未能完成絕殺。馬刺全場比賽均落後，至最後1.2秒才首次領先對手，根據ESPN的數據分析，馬刺今場落敗機率一度高達98.5%，最終卻一舉逆轉戰局。

太陽勝率曾一度高至98.5%，但在賽事終段徹底反轉。（ESPN網站截圖）

比賽完結後杜蘭特一臉失落，沒有跟對方球員握手並直接步入更衣室。賽後太陽主帥禾高（Frank Vogel）在記者會上抱怨杜蘭特被侵犯，但球證卻沒有表示。

雲班耶馬今場攻入18分，貢獻8個籃板及5次封阻，算是一張不錯的成績單。上場馬刺被快艇大勝後，尼納特（Kawhi Leonard）便評價這名新人需解讀對方防守，並搞清楚何時出手。

雲班耶馬賽後受訪時表示他的打法受偶像杜蘭特啟發，今次同場交手讓自己獲益良多：「我要像他那樣控制比賽還有一段很大的距離，我嘗試做一些像他的事情，不過我或許仍未夠耐性。」這名新科狀元續稱他留意到杜蘭特如何在「自己的空間」中打波，並在該位置中表現得很有侵略性。