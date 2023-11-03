NBA｜雲班耶馬生涯第五戰即轟出歷史　杜蘭特再吞敗仍激讚小粉絲

馬刺新秀雲班耶馬（Victor Wembanyama）展開其NBA處子賽季以來，屢屢成為新聞頭條，他在周四馬刺對太陽一戰，再次創下紀錄，賽後更獲對手兼偶像杜蘭特（Kevin Durant）送上崇高讚美，指這年輕人「會走跟其他人不一樣的路」。



雲班耶馬在對太陽一戰，出戰個人第5場NBA賽事，交出新涯新高的38分10籃板，另有2助攻及1次搶截，助馬刺以132：121獲勝。這位19歲新秀不僅成為NBA史上首位僅花5場就獲單場38分10籃板的球員，另外，比賽只打到一半，他也已追平名宿奧尼爾在1992年創下的紀錄——在首5場NBA賽事，交出最少85分、35籃板和10次封阻。事實上，到比賽結束時，雲班耶馬在首5場已交出103分、40籃板和11次封阻，非常驚人。

雲班耶馬（右）再一次跟偶像杜蘭特（左）交手，再一次獲勝。（路透社）

雲班耶馬曾指杜蘭特是他最喜歡的球員，不過他效力的馬刺連續兩場擊敗杜蘭特領軍的太陽交手，令他在這場「粉絲偶像對決」中暫時完勝。

杜蘭特在賽後記招上，被問道外界將雲班耶馬與他比較，他送上了一連串的讚美：「我明白這種比較，但他是個獨當一面的球員，我肯定他曾嘗試仿傚很多出色的NBA球員，不過無論作為球員或是作為人，他就是他，他會走出自己的道路，而且這條路將會跟我過往面對過的出色球員完全不一樣。」