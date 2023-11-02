NBA｜夏登正式加盟快艇組四巨頭　豪華陣容攻強守弱惹隱憂

香港時間周四（2日）凌晨，洛杉磯快艇官宣夏登（James Harden）加盟，意味他將與尼納特（Kawhi Leonard）、保羅佐治（Paul George）及韋斯保克（Russell Westbrook）組成四巨頭。

快艇一下子變「母艦」，同時成為奪冠熱門之一，但亦有人擔心這個陣容攻強守弱，更可能會破壞快艇現有的陣容平衡及化學作用。



夏登與費城76人之間的轉會鬧劇自休季期至今擾攘不斷，這名球星訪華期間公開責罵球隊CEO莫利（Daryl Morey）是「騙子」，隨後他缺席76人訓練營、季前賽及常規賽等事情悉數發生，更出現夏登在準備登機前往作客場地時，被76人告知留在球館訓練的鬧劇。

擾攘多時後，夏登終如願加盟快艇。（路透社）

著名記者Adrian Wojnarowski報道，76人在今次交易中還送出PJ德加（PJ Tucker）、彼卓斯夫（Filip Petrusev），從快艇得到莫里斯（Marcus Morris）、巴登（Nicolas Batum）、高榮頓（Robert Covington）和馬田（Kenyon Martin Jr.），以及1個2028未保護首輪、2個次輪、1個首輪選秀互換權。

夏登加盟組成的四巨頭陣容，快艇變成「洛杉磯母艦」，外界對他們寄予厚望，搖身一變成另一隊奪冠熱門。根據博彩網站Fanduel資料，夏登加盟後，快艇奪冠的賠率從24倍變成13倍，更取代勇士之位，成為今季聯盟的第5熱門球隊。

「四巨頭」背後的隱憂

球星「組巨頭」已不是新鮮事，不過失敗的例子也是多不勝數，譬如2021年杜蘭特（Kevin Durant）、K艾榮（Kyrie Irving）及夏登在籃網的組合、2012年湖人的五巨頭、2017年韋斯保克、保羅佐治及安東尼（Carmelo Anthony）在雷霆聯手等，都未能取得理想成績。

在面對湖人的這場洛杉磯內戰之前，快艇今季常規賽戰績是3勝1負，面對馬刺更打出40分差距的大勝，不敵爵士一役也只是僅敗2分，隊內正處於出色的平衡狀態。因此有人認為夏登的到來，未必會對快艇帶來正面影響。事實上，快艇即使擁有如此豪華的陣容，仍非今季奪冠最大熱門。

快艇成為奪冠第5熱門，不過賠率與前4名仍有一定距離。（Twitter影片截圖）

名宿卡達（Vince Carter）便是其中之一，他在節目「Run It Back」表示夏登肯定不會擔任後備，可目前韋斯保克在正選控衛的角色上做得很好，「這正是球隊想要的，那為什麼要在不必要的情況下破壞它（rock the boat）呢？」

他續稱快艇目前的表現十分出色，因此他很有興趣看看之後誰會坐在後備席上，「你會希望讓他們4人全都正選上陣嗎？當這4人都盡可能地保持健康時，他們將有其中一人要打4號位（大前鋒），或者說要去防守對面較高大的球員。」

目前這四巨頭當中，夏登與韋斯保克都屬控球後衛，尼納特及保羅佐治則主要擔任小前鋒，若他們同時上場，要防守對方較高大的大前鋒時，身高及體重未必足夠應付。卡達繼續解釋：「當然現在有『小球』這回事，但要讓這些球員保持開心及健康……這是我對今年快艇的憂慮。」言下之意，似乎亦暗示夏登可能會為快艇帶來更衣室問題。