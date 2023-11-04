NBA｜季中錦標賽今開鑼　一文睇明新賽制　聯盟盼為常規賽添變數

NBA周末焦點大戰，祖傑（Nikola Jokic）及當錫（Luka Doncic）兩名歐洲巨星交手，各自交出超過30分並接近三雙的精彩表現，不過由於獨行俠首節表現與對手相差過大，最終金塊以125：114勝出。

只是相信很多球迷在打開電視時，會發現今天的NBA比賽似乎跟以往有所不同：特別版的主場球衣、五顏六色的地板——其實這是今季新推行的賽制：季中錦標賽（In-Season Tournament）的主要元素。



獨行俠今場有K艾榮（Kyrie Irving）復出，但這場比賽可說是祖傑與當錫的對轟之戰。祖傑今仗錄33分14籃板9助攻，當錫亦不遑多讓，為獨行俠貢獻34分10籃板8助攻，兩名歐洲球星幾乎都交出三雙戰績，K艾榮則攻入22分並有7助攻。

不過球迷肯定會對今天各場NBA「花花碌碌」、五顏六色的場地感到困惑，到底發生什麼事了？不僅是香港，其實不少美國球迷也不知道，NBA的季中錦標賽在今天展開首輪賽事。

新賽制「季中錦標賽」

季中錦標賽是今季首度推行的新賽制，會打至12月上旬。常規賽每逢星期二、五（即香港時間星期三、六）便為季中錦標賽賽程，東西岸各15隊，先以抽籤方式分為3組進行分組賽，每5隊為一組，即每支球隊要打4場「季中賽」分組賽。之後6隊榜首再另加2支最佳小組第2會晉級8強淘汰賽，除決賽外所有比賽戰績均算入常規賽總成績內。

奪冠的球隊不會因此而在季後賽獲得優勢，不過季中錦標賽冠軍球隊的每名球員員能夠得到50萬美金，亞軍有20萬美金，第3及第4名的球員亦有10萬美金作為獎勵。

聯盟推行這項新賽制，目的當然是希望提升常規賽的關注度及話題性，特別是近幾年設立季後賽附加賽後反應不錯。雖然表面看起來這項新賽制重要性不大，對常規賽影響亦不多，但其實它的出現，讓過往變成例行公事的常規賽增添不少變數。

首先是NBA在東西岸之下，本身是按地理分佈細分成三個賽區，過往的常規賽中，每支球隊會固定與各自賽區的球隊比賽4場，跟同岸不同賽區的對手則會打3或4場，賽程相對上較為公式化。

新賽制下，過往較為公式化的常規賽會增添一些變數。（路透社）

新賽制下，東西兩岸的分組完全採用抽籤方式，因此各球隊的對手會比以往稍有不同，而且「籤運」也可能影響到他們在各自分組的成績。至於未能進入淘汰賽的22支球隊，會在淘汰賽結束後，與當中一名對手再進行兩場比賽。

除此之外，便是一些「門面」上的改變，主場球隊會在季中錦標賽穿上特別版球衣，地板亦會採用全新設計。對此球迷褒貶不一，有人認為色彩繽紛十分漂亮，亦有人認為不好看，而且有些球隊例如公牛，由於其主色調為紅色，在觀看直播時會比較難看到籃球在什麼地方。

公牛主場的特別地板為紅色，觀眾看比賽時應會感到困擾。（路透社）

獨行俠班主古班（Mark Cuban）曾公開反對這項新賽制，不過他後來又收回此言論，並表示對此持開放態度，又提議加強季中錦標賽的獎勵，例如將選秀從2輪擴大至4輪，季中錦標賽的勝方則能拿到第3及第4輪的狀元籤，但這建議最終沒有被採納。

目前來看，季中錦標賽還只打了1輪，NBA官方X（前稱Twitter）短暫地將名字改至「NBA In-Season Tournament」後，在賽後又改回原狀，它能否刺激收視和討論度仍待觀察——不過如果想增添常規賽甚至是進入季後賽的變數，這個「季中錦標賽」舉行的時間點，似乎更像是「季初錦標賽」。

NBA季中錦標賽分組狀況：