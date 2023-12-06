李祉均轟32分領軍奪今季首勝　帶病作戰一個月：我低估了天氣

香港女籃隊長李祉均今季效力WCBA隊天津冠嵐，不經不覺在2個月間已經完成18場賽事，惟首17場都落敗。直到周二（6日）李祉均率隊作客河南垚鑫體育，交出32分、9籃板、5助攻和2偷波，天津以86：67取得今季首勝。

李祉均原本以為，在WCBA的第三季，適應理應不成問題。惟18場過去，李祉均卻發現照顧身體成了今季的最大課題，笑說：「我真的低估了天氣」。



由開季至今，李祉均場均上陣33.6分鐘，平均交出18.6分，雖然數據不俗，但她也坦言自己由10月底對完大慶後，個多月間一度陷入低迷，直到今場才算打出自己「收貨」的表現。

今場，李祉均上陣近35分鐘，交出32分、9籃板、5助攻和2偷波，天津冠嵐終以86：67擊敗河南垚鑫體育取得今季首勝。昨晚作客河南後，今早李祉均又搭上高鐵，回天津準備主場賽事，她雖說「好興奮」，聲音卻疲憊不已。

李祉均率隊取今季首勝。（受訪者提供）

天津冠嵐一直處於調整、磨合的階段，可是，開季17連敗無疑打擊的球隊上下的信心，李祉均解說道：「球隊一直調整，想找一個更好的方法，但講真士氣不太好，輸得太多場，心態也有點崩潰。」她苦笑，感覺以前的熱血仿佛不見，但這就是生活、工作，只期待狀態回勇的一天，也就是這一場久違的勝仗，讓自己、球隊都注入一支強心針。

關於李祉均的職業球員旅程

我只想身體健康

作為球隊主力，更是「港、澳、台」球員的角色，她也不諱言球隊對自己的要求一定比本地球員高。不過，比起球技，保持身體健康才是最難倒她的一環。

身體健康也是運動員的工作之一。（受訪者提供）

舟車勞頓，讓身體不勝負荷。（受訪者提供）

「我真的有點低估了天氣。」李祉均笑說，「打完大慶開始，我就一直病，又咳、又發燒，到現在還未好。」賽程密集，加上內地南北天氣差異大，讓她發現氣候才是最難適應：「我們在一個地方只會留3天，以為自己以前山西留過，playoff（季後賽）在內蒙打過，應該無問題。但事實是，每個地方的溫度、乾濕程度差太遠，加上疲倦、抵抗力差，就病倒了。」

她笑說還因發燒「吊過鹽水」，馬上補充：「不是什麼大件事，因為內地很流行吊鹽水，會快一點康復；唉，好不容易在香港練回的肌肉，現在又瘦到消失了，現在只剩不足60公斤。」

李祉均消瘦了不少。（受訪者提供）

12月8日李祉均將會倒戈山西竹葉青酒隊。（受訪者提供）

「不過，我跟自己說，這都不能是藉口。」即使每個地方逗留時間不長，李祉均也把握每程飛機、高鐵休息，不斷補充電解質，注意保暖等等，期待身體能盡快恢復。12月8日，李祉均將會倒戈山西竹葉青酒隊，力爭今季第二勝。