學界精英賽｜女拔不敵林大輝四強止步　仍力證籃球隊價值

拔萃女書院在學界手執多項榮耀紀錄，游泳35連霸、田徑坐擁15個后座；今天，女拔籃球隊在Nike全港學界精英籃球賽雖然四強止步，仍與上屆亞軍林大輝女籃激鬥合演精彩一仗，兼項田徑的中六生王心言失望不失志，「精英賽四強」這個學界頂級舞台，足以證明女拔籃球的價值，「我們多方面都做到最好，出類拔萃」。



全港學界精英籃球賽今日（3日）展開男女子四強賽事，自2015/16年度改制後首闖四強的拔萃女書院，對上爭冠大熱林大輝中學。上屆8強止步的女拔來勢洶洶，首節一度領先11分下，半場領先35：24。不過，林大輝換邊後由鄭思睿策動打出一波6：2後重拾氣勢，隊長廖穎琪隨後連續兩個快攻得手，兼博得罰球射入，以46：45反超前掀起全場高潮。

林大輝在第三節共攻入27分並以51：49反領先，士氣大振下愈戰愈勇，女拔盧靜瑤雖在末節射入關鍵三分追至58：60，惟難敵火力全開的林大輝，鄭思睿和何凱晴合轟28分，加上朱寶恩取得12分、36籃板，體力下降的女拔難以收復失地，終以58：68告負，無緣決賽。

改制後首闖四強的拔萃女書院（左）與上屆亞軍林大輝女籃爭入決賽。（黃浩謙攝）

學界常勝軍的女拔，其籃球隊雖非傳統勁旅，牌面上非大熱爭標球隊，惟今屆晉級路途上子擊敗中華基督教青年會中學，對其餘強隊亦咬緊對手，足以證明女拔女籃非泛泛之輩。激鬥後與冠軍戰擦身而過，今場攻入15分、9籃板的盧靜瑤賽後仍喘着氣說：「大家都有點體力不繼，大家都盡力了，有遺憾但沒有『唔抵得』感覺，是很值得的經歷。」

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盧靜瑤除了是籃球隊成員，亦是田徑跳遠主將，事實上這支四強份子陣中有女子400米港青紀錄保持者、也有田徑、游泳和手球隊員。不過，她們賽前只有一個目標，就是為女拔籃球爭取最高榮耀。控球後衛王心言為球隊自豪，「目標本身放在四強，由小組開始一步一步，一隊人一起越過好多難關，關關難過關關過，是一個好夢幻的旅程。」

控球後衛王心言為女拔籃球自豪，達成「出類拔萃」校訓。（黃浩謙攝）

自中一起加入籃球隊的王心言，同是手球隊和田徑隊成員，堅持6年雖無緣精英賽決賽舞台，她已收拾心情準備迎接明日的季軍戰，亦是她的最後一戰，「雖然落敗但要調整好心態，明日還有最後一場比賽，希望以勝利結束最後一年精英賽，寫上完美句號。」

「上年八強止步，今年四強有廣告板、有贊助，是個要好好珍惜的機會，也踏上更高的舞台，對上全港強手獲得了寶貴經驗。」她續緩緩說：「一個好好的機會證明到，拔萃的籃球都是有價值的，以往比較多關注的是田徑、游水、讀書，但女拔是全面的，每方面都做到最好，出類拔萃。」

四強止步，遺憾卻無恨，因為她們盡全力讓女拔籃球曝光在鎂光燈下，證明了自己和球隊的價值。

林大輝在隊長廖穎琪在第三節反擊下扭轉劣勢。（黃浩謙攝）

去屆亞軍林大輝反勝女拔勇闖決賽，再與協恩爭冠。（黃浩謙攝）

協恩挫裘錦秋爭9連霸

協恩中學在頭場與去屆季軍裘錦秋中學展開激鬥，首節雙方咬緊比數，協恩稍領先13：11。協恩次節快攻打出一波15：0拉開比數，讓裘錦秋陷入苦戰，戴欣婷鎮守內線加上得分助裘錦秋追成21：32。下半場協恩內外夾攻，裘錦秋未能收復失地，最終協恩以82：35獲勝，強勢闖決賽。