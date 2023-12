學界精英賽｜北角協同挫寶覺黑馬之姿闖4強　創隊史意義在傳承

學界精英籃球男子8強賽事周日(24日)假荃灣體育館上演,鎂光燈落在壓軸的北角協同中學身上,力爭打入4強創造歴史的他們氣勢如虹,與寶覺中學男籃戰鬥到最後一刻,終以36:31獲勝,隊史首闖精英賽4強。



北角協同上下一心,闖入4強。(鄭子峰攝)

在精英賽籃球史冊烙下印記有何意義?對協同隊長黃頌文來說,就是開拓前路,留下讓師弟努力的動力。

北角協同今仗面對實力相近的寶覺,初段受制對方嚴密防守,首節一度落後2:9,主將劉家瑜與隊長黃頌文內外夾攻,合力追至6:9。第二節兩人更合轟一波6:0攻勢,反超前至12:9。黃頌文在下半場繼續狂攻,加上半場已有10分進帳的岑嘉豪鎮守禁區,協同在第三節尾段再連轟6分,掀起全場高潮。挾4分優勢進入末節的他們,雖一度被寶覺追近至4分差距,末段眾將合力防守,終以36:31守住勝利,助球隊歷史性晉身精英賽4強。

北角協同隊長黃頌文領隊殺入精英賽4強,締造隊史。(鄭子峰攝)

「好複雜、好興奮。」在球隊上下擁作一團慶祝後,坐下來休息的黃頌文笑說。他指昨日敗予漢華後跌至次名出線,以致今日需硬撼小組首名的寶覺。「難打好多,但大家都打得好好,最後撐到都是靠鬥志。」

他坦言由分組賽到8強激戰連場,雙方體力和速度都下降,「我們與寶覺都沒什麼體能了,我們贏的是鬥志,每球籃板都是跳到最高去搶,防守都是死跟完全不會偷懶。」這名即將畢業的隊長說。

北角協同憑鬥志擊敗寶覺。(鄭子峰攝)

自小三開始打籃球的黃頌文加入協同第4年,男籃班霸英華書院教練朱耀明兩年前來隊執教,黃頌文坦言感謝朱Sir沒有因為己隊實力不及英華便「手軟」,「有點感動,他一開始已對我們好嚴格,不會因為我們人腳沒英華強,就寬待我們,嚴格令我們不斷進步。」

黃頌文全場攻入9分2籃板,與取得全場最高12分的岑嘉豪合力助球隊締造歷史,當中的意義是傳承,「我們協同師弟看到我們入4強,有動力更努力、勤力去接棒,繼承取得那麼好的成績。」以「黑馬」姿態躋身英華、男拔、漢華的四強陣容,他倍感興奮,「好開心是一隊非傳統勁旅,叫做主力帶領一隊沒什麼人認識的學校入4強,途中擊敗過很多不同D1學校,意義好大。」

成為精英賽4強之一意義非凡,他卻不會視己隊為爭標分子,「我沒有特別去想,只要盡力打好每一場,做好朱Sir要求,相信即使對住男拔、英華都有機會。」今天就是最好的證明。

學界籃球精英賽男子組8強戰果:

北角協同 36:31 寶覺

男拔 71:53 可藝

英華 71:29 德信

漢華 49:23 裘錦秋



學界籃球精英賽4強戲碼:

日期:2月3日

地點:伊利沙伯體育館



男子組

漢華中學 VS 英華書院

拔萃男書院 VS 北角協同中學



女子組

協恩中學 VS 裘錦秋中學(葵涌)

林大輝中學 VS 拔萃女書院