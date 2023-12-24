學界精英賽｜北角協同挫寶覺黑馬之姿闖4強　創隊史意義在傳承

撰文：葉詩敏
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學界精英籃球男子8強賽事周日（24日）假荃灣體育館上演，鎂光燈落在壓軸的北角協同中學身上，力爭打入4強創造歴史的他們氣勢如虹，與寶覺中學男籃戰鬥到最後一刻，終以36：31獲勝，隊史首闖精英賽4強。

北角協同上下一心，闖入4強。（鄭子峰攝）

在精英賽籃球史冊烙下印記有何意義？對協同隊長黃頌文來說，就是開拓前路，留下讓師弟努力的動力。

北角協同今仗面對實力相近的寶覺，初段受制對方嚴密防守，首節一度落後2：9，主將劉家瑜與隊長黃頌文內外夾攻，合力追至6：9。第二節兩人更合轟一波6：0攻勢，反超前至12：9。黃頌文在下半場繼續狂攻，加上半場已有10分進帳的岑嘉豪鎮守禁區，協同在第三節尾段再連轟6分，掀起全場高潮。挾4分優勢進入末節的他們，雖一度被寶覺追近至4分差距，末段眾將合力防守，終以36：31守住勝利，助球隊歷史性晉身精英賽4強。

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北角協同隊長黃頌文領隊殺入精英賽4強，締造隊史。（鄭子峰攝）

「好複雜、好興奮。」在球隊上下擁作一團慶祝後，坐下來休息的黃頌文笑說。他指昨日敗予漢華後跌至次名出線，以致今日需硬撼小組首名的寶覺。「難打好多，但大家都打得好好，最後撐到都是靠鬥志。」

他坦言由分組賽到8強激戰連場，雙方體力和速度都下降，「我們與寶覺都沒什麼體能了，我們贏的是鬥志，每球籃板都是跳到最高去搶，防守都是死跟完全不會偷懶。」這名即將畢業的隊長說。

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北角協同憑鬥志擊敗寶覺。（鄭子峰攝）

自小三開始打籃球的黃頌文加入協同第4年，男籃班霸英華書院教練朱耀明兩年前來隊執教，黃頌文坦言感謝朱Sir沒有因為己隊實力不及英華便「手軟」，「有點感動，他一開始已對我們好嚴格，不會因為我們人腳沒英華強，就寬待我們，嚴格令我們不斷進步。」

黃頌文全場攻入9分2籃板，與取得全場最高12分的岑嘉豪合力助球隊締造歷史，當中的意義是傳承，「我們協同師弟看到我們入4強，有動力更努力、勤力去接棒，繼承取得那麼好的成績。」以「黑馬」姿態躋身英華、男拔、漢華的四強陣容，他倍感興奮，「好開心是一隊非傳統勁旅，叫做主力帶領一隊沒什麼人認識的學校入4強，途中擊敗過很多不同D1學校，意義好大。」

成為精英賽4強之一意義非凡，他卻不會視己隊為爭標分子，「我沒有特別去想，只要盡力打好每一場，做好朱Sir要求，相信即使對住男拔、英華都有機會。」今天就是最好的證明。

學界籃球精英賽男子組8強戰果：

北角協同 36：31 寶覺
男拔 71：53 可藝
英華 71：29 德信
漢華 49：23 裘錦秋

學界籃球精英賽4強戲碼：

日期：2月3日
地點：伊利沙伯體育館

男子組
漢華中學 VS 英華書院
拔萃男書院 VS 北角協同中學

女子組
協恩中學 VS 裘錦秋中學（葵涌）
林大輝中學 VS 拔萃女書院

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