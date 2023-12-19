學界精英賽｜培僑中鋒朱盈盈另類圓夢　來港四個月極速融入球隊

香港學界有精英賽，台灣有HBL，內地也同樣有「一生只有一次耐高」。

對於剛從廣州來港四個月的培僑中學女籃中鋒朱盈盈來說，能與學校首次打入精英賽，是另類圓夢。



培僑中鋒朱盈盈全場攻下15分。（張倩儀攝）

Nike全港學界精英籃球賽周二（19日）完成第一階段賽事，每組頭兩名即能殺入下一輪爭入八強。其中，港島區D2冠軍培橋中學女籃雖然今日遭林大輝中學「大炒」27：90，三隊同錄一勝兩負下計得失分，培僑驚險出線第二階段。

不過，在實力懸殊的情況下，培僑仍拼命搶分，當中中鋒朱盈盈全場攻下15分，打出教練陳偉萍授予籃下絕活，一聊之下朱盈盈笑言自己才來港四個月。

香港出生，隨後一直在廣州生活，直到初中畢業才來港入讀中四。內地的高中賽事「耐高」（耐克高中籃球聯賽）曾是盈盈的夢想，笑說初中畢業後就一心想考入有機會打耐高的學校，計劃趕不上變化，媽媽來港工作自己也來讀書：「來了香港，能打精英賽也算是一種圓夢吧。」

同樣是集地區精英球隊，爭取成為中學籃球界的最強，耐高也好，精英也罷，對她而言也是同一種舞台。

「隊友說協恩、林大輝等這些球隊很強，好像今天，對林大輝輸了，也不會不開心，因為確實技不如人，真的學到很多。」雖然由一星期練足7天，變成3課，強度、次數下降令她更想尋求進步機會，因此更珍惜精英賽的每個40分鐘。

生活上，盈盈也面對不同新挑戰，操一口流利國語的她，不太敢用廣東話對答，更笑說第一個最不習慣的是用語：「內地我們叫中鋒、前鋒，香港叫『打面』、『打底』。」曾在網上看過關於香港人對內地人的觀感，讓盈盈不禁擔心難以融入隊友，後來才發現自己的煩惱是多餘：「我來到，覺得大家都很親切，隊中師姐都會教我講廣東話，甚至學業上都會幫助我。」隊友見盈盈接受訪問，更在一旁偷影，替她感到開心。

出線第二階段的培僑將會與裘錦秋中學（葵涌）和中華，基督教青年會中學同處女子X組，首兩名將會出線八強。

學界籃球精英賽第二階段抽籤結果：

女子：

W組：英華女校、協恩、漢華

X組：葵裘錦秋、培僑、青年會

Y組：匯基（大坑東）、林大輝、心誠

Z組：女拔、永隆、德望



男子：

W組：聖若瑟、漢華、北角協同

X組：英華、趙聿修、可藝

Y組：男拔、青松、德信

Z組：寶覺、葵裘錦秋、邱金元

