學界精英賽｜遭漢華大炒34分　伍若瑜女籃仍開懷：要輸得好好睇睇

Nike全港學界籃球精英賽周日（17日）的第一階段賽事中，上演多場強弱懸殊的對壘。

其中，校史首次打入精英賽、葵青區亞軍東華三院伍若瑜夫人紀念中學，首戰即對上港島區D1冠軍、精英賽4強常客漢華中學。

伍若瑜最後以21：55大敗，球員卻沒有半點頹喪，主力吳璐儀和馬森兒更因對手是強隊而難掩興奮表情。



雖然首戰精英賽便對上強手「慘敗」，但在獨取8分的伍若瑜主將吳璐儀眼中，一點也不「慘」，皆因平日在Instagram上，看到強隊比賽的報導、影片等，吳璐儀會心想：「要是自己打，也可能不相伯仲？」但今天，她和隊長馬森兒終於親自找到答案。

「好興奮！到現在都還是很興奮，因為對到IG上才見到的勁人。」馬森兒笑說，她身旁的吳璐儀搶着說：「對到明星球員！好勁，例如邱安妮，一對上才發現，原來差距真的太大，要學習的地方真的太多。」

雖然大敗，但伍若瑜女生沒有垂頭喪氣。（張倩儀攝）

吳璐儀和馬森兒口中的「明星球員」，正是首節對自己「大開殺戒」的對手——漢華球員們。

在漢華主力許傲悠、邱安妮合攻11分下，伍若瑜第一節被拉開4：17。面對漢華的全場盯人防守，雖能安然過半場，卻難以在漢華強悍的防守前搶分，終以21：55落敗。

漢華的強悍防守讓伍若瑜屢屢碰壁。（張倩儀攝）

「我們知道會輸，但教練說，輸也要輸得好好睇睇，所以我們不會『Hea』，輸也要拼盡。」吳璐儀說，曾經她們也認定自己實力僅此而已，練球不上心，沒有決心。女生們笑着歸功教練陸子軒，指在他的教導改變了她們的心態，將「一盤散沙」變成現在的「一隊波」，才能踏上精英賽舞台。

伍若瑜教練陸子軒請求暫停以提點球員。（張倩儀攝）

疫情三年間賽事一度全停，陸子軒坦言不少球員都不知道「學界」是什麼一回事，自然難投放感情和努力，經過去年的學界洗禮，女生們漸漸萌生鬥志：「我覺得有些事要她們經歷過才會明白，輸贏倒不是重點，好像大家打球，輸也要盡力，不讓自己後悔才是重點。」

雖然這僅是精英賽旅程的首戰，但今場非被強隊震撼教育，而是伍若瑜女籃大開眼界的40分鐘。