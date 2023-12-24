學界精英賽｜女拔游泳田徑手球精英籃球魂不滅　挫青中首入四強

Nike全港學界精英籃球賽平安夜（24日）展開男、女子八強賽。去年八強對手拔萃女書院和中華基督教青年會中學冤家路窄，今日再度碰頭。

同樣的場地和對手，上屆八強止步的女拔，今次全場處於上風，以48：25「 復仇成功」，自2015-16年精英賽改制後首次殺入四強。



女拔以48：25擊敗青中「 復仇成功」。（張倩儀攝）

拔萃女書院手執學界體育賽事牛耳，游泳35連霸、田徑亦15屆長居后座，籃球方面戰績相對失色，「（其他項目）我們很少做Underdog，贏完又贏，所以籃球要付出更多努力，讓外界見到，我們籃球都發展中。」出自今年女拔游泳隊隊長兼籃球隊前鋒丘琦之口，別具意義。

女拔籃球隊中不乏田徑、游泳、拯溺、手球等運動員，集各項運動精英於一隊，女拔今屆賽事展現極佳的運動能力和團體配合，哪怕牌面上，看起來不是四強大熱球隊，但今年每場賽事都足以證明，女拔女籃亦非泛泛之輩。

雖然女拔球員大多各有主項，仍願抽時間練球隊。（張倩儀攝）

「全隊都從小打到大，都是喜歡打籃球的人」，雖然田徑、游泳等其他項目成績更為出眾，但在一班女生心目中，籃球仍佔很大一部分，因此即使大家都各有主項，為了打籃球，都寧願辛苦一點，一人多行一步。

「要兼項也只能取捨，多數是早走遲到，練完水就去練籃球。」丘琦舉例，笑言自知射波不好，但經針對訓練後，已經比以前好得多，「其實我主項游泳，所以很多謝老師和教練讓我兼項，因為（我明白）他們大可以要我只專注主項。」

今場丘琦交出9分、3籃板和1助攻。（張倩儀攝）

九龍區D1學界賽後，丘琦笑稱自己只是喜歡打球，只要能站在場上，為女拔出一分力便滿足。今場她亦本着「幫助球隊」目標上陣，交出9分、3籃板和1助攻。雖然心中難免會怕受傷影響主項，但此刻精英賽、贏球、入四強才「重中之中」。她屢次殺入禁區埋籃博得犯規，激情大叫後，更是贏得球迷掌聲。

「我從未到過新伊館，D1以修頓為目標，加上未打過停錶賽事，現在好期待去新伊館（打四強）。」丘琦直言今年球隊比去年更團結，有2位C Garde師妹加入，可以A、B、C Grade一起努力，達成真正的全隊一起。

隊友興奮地與丘琦擊掌。（張倩儀攝）

丘琦指自己未踏入過新伊館，表烈非常期待。（張倩儀攝）

學界籃球精英賽女子組八強結果：



協恩 66：23 滙基（大坑東）

裘錦秋 40：37 英華女校

林大輝 50：27 永隆

女拔 48：25 青中



學界籃球精英賽女子組四強戲碼：



協恩 VS 裘錦秋

林大輝 VS 女拔

