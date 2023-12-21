學界精英賽｜德信難民男孩的籃球夢　入港青望成為真香港人

作為全港學界最高殿堂，精英賽令所有學生籃球員趨之若鶩，抱住只要打入精英賽，就在大舞台上證明自己實力的想像。

然而，對德信中學中鋒謝克勤（Mohamed Nawshad Shahid）來說，籃球所帶來的機會：精英賽、港青（U16）等，都讓難民身份的他，更堅信「自己是香港人」的身份認同。



Nike全港學界精英籃球賽進入第二階段，男、女子各12支球隊，分途爭入八強。處於男子Y組與拔萃男書院和香港道教聯合會青松中學同組的德信中學，首輪遭男拔以17：56大比數擊敗。正選上陣的Shahid，雖然上陣25分鐘，全場僅取2分，但見防守落力，降低男拔輕鬆得分的機會。

德信全隊只有Shahid一人為非華裔球員，他說得一口流利廣東話，「我中文唔得架」，Shahid推搪道，後來全程訪問卻不帶一句英文。

Shahid出生於香港，卻因難民（refugee）身份，16年來仍未能擁有身份證，「我得行街紙，雖然我是斯里蘭卡人，卻未去過斯里蘭卡。」身份認同上，有時候也讓Shahid感覺模糊，「我⋯⋯當自己是香港人吧。這麼多朋友接受我，德信隊友從不當我外人。」

【學界精英賽】德信中學中鋒謝克勤。（張倩儀攝）

【學界精英賽】雖然非球隊得分主力，但防守有功。（張倩儀攝）

「喂香港人！」隊友從旁上前與Shahid擊掌。

Shahid續說：「我今年2月才轉學過來，就是為了進步，打更好的籃球。」從余振強第二中學轉校德信，Shahid隨本身為甲一球員的教練蔡再懃、吳松峻學習，從一夫當關的後衛改打團隊配合的中鋒，Shahid得意地笑說自己今年進步許多，「我想打更多比賽，打入精英賽八強，想打Panasonic，想打甲組，想讓爸媽看到，我沒有身份證，也無礙我在籃球上打出成就。」

【學界精英賽】轉校德信是為在籃球場上能打出番成就。（張倩儀攝）

今年港隊U16選拔，第二次參選的Shahid更如願以償，從300多人挺到最後的24人名單，成為港青一員。不過，由於沒有身份證，Shahid無法離港參賽：「以前余二有許多上內地打比賽的機會，但我都無法去。不過，接下來一月，U16有場比賽對澳門，在香港打，我終於可以參加。」Shahid笑說雖然仍然無法外出，但有得打已經足夠：「有得打就好！好期待，可以有件波衫，有我的名字。」

「唓！你是為波衫打波。」旁邊的隊友打趣說道，Shahid卻指住手臂道：「我本來就不是『香港』的香港人，但我在這裏出生，我想feel like呢度人，可以打港隊，感覺真的很好，這件（香港隊）球衣，我會當是我的身份證。」

【學界精英賽】德信第二階段首場不敵男拔。（張倩儀攝）

學界籃球精英賽第二階段抽籤結果：

女子：

W組：英華女校、協恩、漢華

X組：葵裘錦秋、培僑、青年會

Y組：匯基（大坑東）、林大輝、心誠

Z組：女拔、永隆、德望



男子：

W組：聖若瑟、漢華、北角協同

X組：英華、趙聿修、可藝

Y組：男拔、青松、德信

Z組：寶覺、葵裘錦秋、邱金元

