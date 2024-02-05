學界精英｜英華大勝男拔封王　從配角到MVP　屬於蔡浩東的一夜

學界籃球精英決賽的經典戲碼，兩支勁旅英華書院與宿敵拔萃男書院再次在冠軍戰相遇，球員甫開賽便開啟戰鬥模式，觀眾席打氣聲自開場後亦沒有停過。事實是，下半場起大部分觀眾均是為他一一蔡浩東而歡呼。

這名英華後衛全場取得29分包括5個三分波，勇奪助攻王、偷波王、最佳防守、全明星以及最有價值球員榮耀。由教練朱耀明安排的「餵波」角色到今場以精彩入球俘虜觀眾，他目標一直清晰：「幫球隊贏冠軍最開心，打得好是錦上添花」。



上屆英華書院不敵聖若瑟書院屈居亞軍，今日決賽面對誓「重奪王座」的拔萃男書院，兩軍球員甫開賽已手感火熱，英華隊長吳委峻初段射入3分先掀起高潮，男拔追平後，鍾子豪和蔡浩東連續三分得手，男拔隊長陳偉邦還以「Answer 3」，雙方首節大灑「三分雨」戰平25:25。

蔡浩東全場轟入29分。（張倩儀攝）

蔡浩東此時挺身而出，與吳委峻聯手為英華在第二節拉開比數至42:35，他更在第三節射入兩球三分兼單節獨取12分，搶眼表現牽動觀眾情緒為其大力拍掌，同時助英華拉開比數至65：51。這名搶眼的「平頭後衛」在最後一節火力全開，初段連投5分再掀起一波高潮，英華打出一段7：0的攻勢，最終英華在蔡浩東全場攻入29分、吳委峻亦貢獻20分下，以91：64大勝男拔。

隊長吳委峻攻守兼備，助英華擴大領先優勢。（張倩儀攝）

完場一刻，蔡浩東拋起籃球慶祝勝利與隊友相擁，如他昨日四強後揚言「贏波一定喊」，不只說到做到流下勝利的眼淚，亦帶領球隊奪得自2016/17年度後的隊史第7冠。獲勝後隊友和球迷響起「MVP、MVP」為他歡呼，以往被分派防守、「餵波」角色的阿東，今天成為全場最亮眼一位。

蔡浩東以搶眼接表現俘虜觀眾。（張倩儀攝）

「在英華打了6年波，跟朱Sir差不多十年，最開心是我換入來時，他同我拍手掌。這是教我十幾年得一兩次做到的事，所以特別開心。」阿東笑說。以29分、6籃板、5助攻、3偷球全能表現成為今夜主角的他，直言球隊上下一心只為冠軍，「好開心，贏到拔萃那麼多分，打得好是錦上添花。」以球隊為先，從沒想過個人榮耀，今仗卻成為主角，獲觀眾喝采打氣的他瞇起眼睛笑說：「好夢幻，打完場波好似發了場夢，新伊館那麼大，那麼多人一齊叫我名字，從沒有想過。」

英華上屆奪得精英賽王座，正是師兄兼阿東目標何倚楊在落後下領球隊反勝的一屆，阿東笑言還未算能達到何倚楊的水平，「體能上他肯定好好多，我還要更努力，如何在逆境波隱住球隊軍心，如何一步一步、一球一球帶領球隊反超，是我接下來要學的事。」

獲得朱Sir認同、奪得5個獎項的他笑言：「希望保持謙卑，繼續進步，爭取下年衛冕。」