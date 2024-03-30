AJ頂級支線Jordan Wings即登場！全義大利製造僅大中華區獨家發售

Jordan Brand 日前宣佈將打造產地、用料都源自於義大利的「Jordan Wings」高端支線，用最卓越的做工，讓鞋迷們體會到超越一般運動鞋的頂級質感。



而隨著之前的諜照曝光後，今番 Jordan Brand 也正式釋出四雙鞋款，另外還有熱身服、皮衣、斗篷、帽T等多樣化單品，勢必是追求稀有頂級的飛人迷們，一定要入手的全新系列。

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本次「Jordan Wings」主打「最高端的產品」為概念，每款單品都源自於精品之都義大利，體現了細緻的工藝以及最佳面料，四雙鞋款中三款採用頂級的義大利全粒面牛皮，注入於經典的 Air Jordan 1 ’85 Wings 鞋型中，純白的簡約配色，最能凸顯高級氛圍。而另一款黑色的則是採用義大利頂級皮草，黑暗中顯露出透亮光澤就是品質的證明，各方面都相當講究。

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除了招牌的鞋款以外，「Jordan Wings」還包含了許多服飾＆配件單品，像是：連帽衫、校隊外套、運動短褲、斗篷、Fleece Hoodie、義大利小牛皮卡片套、小羊皮旅行袋、圍巾，其材質也都是用上羊毛、羊皮、牛皮等高價材質，相信在質感上肯定也是大拇指。

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「Jordan Wings」將於 3 月在大中華地區限定發售，鞋款售價目前公布為＄875 美元～＄975 美元（約港幣6,845至7,628）不等，請有興趣的朋友千萬別錯過。

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