CHANEL秋冬手袋5大重點解析！11.12經典口蓋包、鍊條手拿包成大熱

Chanel 2024/25秋冬大秀日前於巴黎時裝週登場！



許多外媒都盛讚藝術總監Virginie Viard再次有所突破，除了服裝、寬沿帽很吸睛，包款更是本季一大亮點，從「11.12」經典口蓋包，到手提的小方包，以下整理出秋冬秀場的5大包款！

CHANEL 2024/25 秋冬5大重點手袋解析（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01.「11.12」經典口蓋包

Chanel既經典又雋永的包袋設計，讓不少女人都夢寐以求，其中數字家族之中的「11.12」更是多年的“秒殺俱樂部”會員，在1983年由老佛爺Karl Lagerfeld設計並改良，雙C Logo、菱格紋設計，再到繁複的皮革工法，通通延續至今日，本季Virginie Viard運用柔嫩的高彩度調色盤打造一系列夢幻又可口的包袋選擇！

02. 鍊條手拿包

手拿包大勢回歸了！2024秋冬可以讓女人收納隨身小物的手拿包型，在伸展台上出現不止一次，以光滑的包面，點綴上標誌性的識別，值得特別一提的，手拎的皮革背帶處，以寬版的皮革背帶、雙C logo交織，掛在手上時髦俐落度開到滿！

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03. 口袋包

若是綜觀秋冬的包袋配件，實用度明顯的提升，香奈兒同樣也嗅到這個趨勢，不只大包的比例提升，更以「口袋包」增加其收納、功能性，其中上圖這款暖黃色口袋包，儂編簡直為它融化！

04. 手提小方包

香奈兒旗下所推出的方正包型，是很多內行收藏家必買的清單之一，不只對於日常好搭配，廓形更是經典不過時，搭配上本季相當卡哇伊的色彩，品牌又再次讓經典元素們有了不同生命力！

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05. 復古鏈條包

若是時常光顧古董小香包，肯定對這個鏈條包袋不陌生，長形的尺寸自帶復古的氣息，可調節的皮穿鏈鏈條，搭配經典的菱格紋設計。相對不容易撞包，更展現出女孩的獨特品味與別緻審美！

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