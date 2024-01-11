Dior Lady Art限量版手袋　由12位國際知名藝術家操刀　精緻奢華

DIOR（迪奧）旗下擁有非凡故事的永恆經典包款、令眾人追捧的經典Lady Dior戴妃包，取材自建築的線條與獨特的Cannage籐格紋紋路，在追求現代摩登與優雅的融合間，將Dior風格之精髓凝聚於設計中。



戴妃包連續第八年推出「Dior Lady Art 藝術家限量系列」，2023年末由12位知名藝術家重新詮釋，轉化為名符其實的藝術品，展現多樣風格、特色之作，表現 Dior 大膽優雅的雋永風格。來自各領域與國度的藝術翹楚：Mircea Cantor、Jeffrey Gibson、Gilbert George、河鐘賢(Ha Chong Hyun)、李健鏞 (Lee Kun Yong)、森萬里子(Mariko Mori)、Ludovic Nkoth、Hilary Pecis、Mickalene Thomas、Zadie Xa、Michaela Yearwood Dan、徐震，從英國到中國、日本連番將Lady Dior重新詮釋成獨一無二創作。「DIOR LADY ART #8 藝術家限量系列 」在想像力與精細工藝結合交織下，為夢想與現實間超越了卓越的極限，成為創造力與詩意的象徵。

DIOR LADY ART #8 藝術家限量系列 （點擊放大瀏覽）▼▼▼

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中國藝術家 徐震 (Xu Zhen)

出生於上海的視覺藝術家徐震結合裝置藝術、影像、繪畫與表演藝術在他的獨特創作，令他成為當代中國藝術的代表人物之一。徐震的迷人創作在顛覆工藝與原創性間，不忘幽默感，同時，在數位時代，他質疑了全球化的概念，並反思它們對藝術市場的影響，進而讓某些異議與邏輯缺失更為顯而易見。對於Dior的創作，他希望反思言論的價值與意義，近乎以諷刺的手法取代既有的構思。

此設計受到藝術家「Metal Language」系列作品的啟發，以透明的有機玻璃與據鏡面效果的皮革製作，兩款Lady Dior都飾有金與銀色字句或感嘆語呈現在具反射效果的包面，這些符號標誌並不具任何意義或功能，反而是在金屬感鍊條呈現下，使之成為寶貴卻也詼諧的創意。

韓國藝術家 河鐘賢 (Ha Chong-Hyun)

韓國藝術家Ha Chong Hyun的作品寄託於色彩，但在光線穿透作品時的變化與色彩，卻也強化了對比與浮雕的微妙細節。這位南韓藝術家刻意選擇帆布背面揮灑創意，藉此在正面傳遞他欲表現的創意符碼。他的作品猶如正反兩面的遊戲，令人透過思考自由發揮、探索感官的可能性，以及繪畫與想像力的潛力。

Ha Chong Hyun將其標誌性的畫作移植到此次合作的四款Lady Dior上，藉由色彩與材質的細微變化，形成引人入勝的藝術之作。靈感取其曾於紐約當代美術館展出的標誌性Conjuction 74 26創作，其中一件作品是自Roger Vivier為Dior所設計的鞋履為發想，另外兩款藍或紅色的設計，則表現高級訂製工藝的手法呈現，巧妙以三個面向再度呈現他標誌性作品的生動、活潑與質感。

同場加映：LV聯乘5位藝術家出限定Artycapucines手袋 將刺繡、珠飾融入設計（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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英國藝術家 Gilbert & George

享譽透納獎(Tuner Prize)的英國當代藝術家雙人組Gilbert & George，是當前最具標誌性的藝術家雙人組之一，他們擅長自當前世界中的痛苦與快樂汲取靈感，並透過藝術呈現人類的各種問題，藉此反映出他們想為世人呈現的遠離形式主義與意義明確創作。他們偏好將創作理念是為一種通俗卻也蘊含多種寓意的語言。

這對藝術家雙人組將其叛逆且獨特的世界轉化為兩款Dior Lady Art藝術創作包款，成為擁有多重面向、飽和色彩與材質的迷人藝術品。這些獨特的作品裝飾著象徵豐富且美麗的雙人串聯圖像，搭配「LOVE ALWAYS AND ALWAYS」標語以3D印刷於包款後側，巧妙結合工藝與創新。其1包款以刺繡珠飾妝點呈現，賦予這款現代藝術品與逸品，令人難以抗拒的時尚風采。

美國藝術家 Hilary Pecis

Hilary Pecis借鑒多種藝術史與周邊的鮮明環境，讓她以摩登的視角重新演繹靜物畫的美學，造就她那鮮明、令人難以抗拒的筆觸與線條輪廓。她自探索出生地洛杉磯地標風景、光線與城市節奏而成的壓克力創作，有著外顯的色彩與迷人的質感，並遊走在傳統與創新間，促使她的作品洋溢詩意，並質疑當代生活的真實性。

她對Lady Dior的詮釋如似水年華的追憶，引領我們在時間旅程中啟程，重返她兒時玩耍的地方，深入她祖母的珠寶盒。而Dior的工藝正是重現這些靈感的媒介，藉由三維形式的珠飾、寶石與亮片於刺繡花園中綻放，呼應著水面與蓮花，猶如喚醒繪畫的多重層次。為完成此概念，招牌的「D、I、O、R」吊飾與包款提把被設計成細緻波浪形，藉此呼應迪奧先生對自大然之美的歌頌。

同場加映：Dior Lady Art限量手袋曝光 11位藝術家重新演繹Lady Dior經典包（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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日本藝術家 森萬里子 (Mariko Mori)

沉浸於穿越過去、現在與未來的現實中，這是Mariko Mori所創造出沉浸式、未來感環境創作所引發的共鳴。她的作品結合攝影、雕塑、影像與裝置藝術來探索主題，這位日本藝術家提供搭對生與死、宇宙與靈性的獨到見解，呈現出對科技疑問與昇華的一體多面視野，帶來世界永恆再創新的新詮釋。

首次與Dior的合作中，Mariko Mori創作出三款獨特現下Lady Dior包款。首款包款設計靈感源自佛教八識(眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識、末那識及阿賴耶識)，猶如被光照亮呈現內在景致。第二款小型包款則透過創新材質打造的蝴蝶結彰顯Dior一貫的優雅風格，此面料在精心設計排列的色彩中則會綻芒。最後一款的迷你款式仿似被包覆於一個透明的泡泡中，成為乘載時空的膠囊，「D、I、O、R」吊飾有著MARIKO MORI簽名，猶如她「Ring One with Nature」巨型裝置藝術的微形版本，而每款設計內部也如同驚喜般帶著一抹粉色。

喀麥隆藝術家 Ludovic Nkoth

美裔喀麥隆藝術家Ludovic Nkoth自13歲起就居住於美國，他的作品總是分享他對非裔社區的視野想法，透過例如移居、家族史與散居生活等，他的肖像作品藉由優美曲線的筆觸，產生迷人色彩與紋理的交疊，闡述著斯多葛主義背後的複雜情感故事。

對於Dior他想以不同手法呈現觀點，他將自身觀點與品牌結合，重新詮釋標誌性的Cannage籐格紋設計。在2款Lady Dior包款上透過精緻的曲線呈現柔和感，當中一款黑色皮革款與另一款白色款，以黑色珠飾加入接縫線，表現出珠寶細節。借鑒珠寶製作的工藝，點綴上金屬小面具綴飾，並延伸到包扣上。同樣飾有彩漆珍珠母貝點綴的第三款Lady Dior包款，則更換了提把設計，完全以緞面布料包覆，為設計增添驚喜。此外，三款包包的內部也都飾有Ludovic Nkoth的《Unveiled Series》畫作，成為秘密畫廊。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「DIOR LADY黛妃包特別版」邀請多位國際藝術家操刀有看頭】