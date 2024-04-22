ASICS x TASAKI聯手打造最奢華珍珠波鞋！售價逾20萬你會買單嗎？

近年來球鞋除了機能日新月異，在鞋面上的設計也越來越有創意，先前韓國時裝設計師 KIMHĒKIM，在 2024 秋冬秀場上亮相的 ASICS 第二波聯名，以 GEL-KAYANO 14 復古跑鞋垂掛著珍珠吊飾環繞，吸引了許多人的討論，而近期日本的高級珠寶商 TASAKI 與 ASICS 曝光聯手的史上最奢華球鞋，並在東京表參道 BA-TSU ART GALLERY 舉辦的 Floating Shell 週年紀念展發售。



將 ASICS 「GT-2160」 裝飾著奢華珍珠珠寶

這雙紀念 TASAKI 品牌創立 70 週年的聯名鞋款，以 ASICS 誕生於 2010 年的 GT-2160 復古跑鞋，中底保有 2000 年代中期至 2010 年代末期 ASICS 廣泛使用的分段式結構，後跟採用最具代表性的亞瑟膠材質，兼具時尚外觀與舒適度，並且在鞋面上打造出三樣系列，共五款珍珠裝飾的款式。

ASICS x TASAKI 限定運動鞋【內含售價】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

「Art Piece」由 1,000 多顆 Akoya 珍珠製成的藝術品

「Art Piece」系列中名為「Pearl Sequence Sneakers」鞋款，在 GT-2160 鞋面採用原創配色，將網布拼接帶有光澤感的飾片，與帶有珍珠光澤的鞋帶及鞋頭結構，並在鞋面上裝飾超過 1,000 顆 Akoya 珍珠所編織的環繞裝飾，日本知名海水珍珠品種，散發著獨特細膩光澤，讓整雙鞋就如同藝術品存在。

同場加映：專訪｜「解構女王」王逢陳將Converse 2-in-1 CHUCK 70玩到封神？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

「Luxury」「Danger」以品牌標誌珠寶 Balance 為基底打造

在 「Luxury」 系列 ，受到 TASAKI 標誌性珠寶系列 「平衡（balance）」 及以食蟲植物神秘型態作為靈感 「危險（danger）」系列影響，設計出將珍珠密集排列成直條的型態。在鞋面上裝飾著有如流蘇感的珠寶裝飾，使鞋款更變得華麗且獨特，更突顯出優質淡水珍珠的柔和光澤。

同場加映：OMEGA x MoonSwatch追加全黑New Moon手錶 月相遮罩半透明更型格（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

「Signature」保留運動樣貌，點綴現代珍珠

除此之外，還推出一系列名為 「Signature」 系列，在保留原本 GT-2160 復古運動跑鞋的基礎上，以設計後的珍珠珠寶，為鞋款添加了更多時尚感的風貌。

ASICS x TASAKI 限定運動鞋

販售地點：TASAKI 70 週年紀念展「Floating Shell」

展出日期：4月26日 – 5月12日

展出地址: 東京都澀谷區神宮前 5-11-5



【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】