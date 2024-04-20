春夏7對精品瑪麗珍鞋推薦　DIOR經典不過時、Miu Miu可愛少女心

撰文：Bella儂儂
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時序來到2024年春夏，有不少精品宛如有志一同般相繼推出法式穿搭必備的「瑪麗珍鞋（Mary Jane）」，透過各種顏色及材質的重新詮釋，在在都讓瑪麗珍鞋有著更加時髦的風格。

原來「瑪麗珍」鞋名這樣來！

（Source：Lambiek）

雖說時下運動球鞋正熱，但可愛、充滿歷史印記的「瑪麗珍鞋」卻在本季春夏異軍突起！這款法國女孩們從小穿到大經典鞋種，最初起源於20世紀初，由漫畫家Richard F. Outcault筆下一位漫畫人物「Mary Jane」所穿的皮鞋而得名，從此延伸、成為繫帶娃娃鞋的統稱，更在一夕之間成為所有法國女孩們最愛的鞋款之一！，現在就隨小編一起往下滑看都有哪些款式吧！

7雙精品「瑪麗珍」鞋款推薦

+18

1. Chanel Mary Janes娃娃鞋

當Chanel（香奈兒）歷久不衰的Two Tone Shoes經典雙色鞋遇到鞋史演變佔有一席之地的瑪麗珍鞋形狀，兩大經典又能碰撞出什麼樣的火花呢？法式穿搭中，絕對不乏瑪麗珍鞋的風格點綴，而這雙帶有珠光色澤的裸膚色小羊皮材質，穿上腳不僅備感舒適，少女心的可愛程度也立刻Up Up〜

2. Louis Vuitton Shake Mary Jane 高跟鞋

因為改換上了原色丹寧面料材質，反讓原先可愛、甜美的瑪麗珍鞋，散發出另一股性格一面，演繹出平衡而雋永的設計。方形鞋頭上飾以金色LV Twist標誌，而低粗跟的鞋底，亦同樣以品牌名中的「V」字母為造型，裡裡外外皆呼應著LV精神。

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+14

3. Roger Vivier Très Vivier鑽扣高跟鞋

Roger Vivier真不虧為最懂女孩心的法國鞋王欸〜設計風格要性感的有性感、要運動休閒也有，就連可愛甜美如瑪麗珍鞋也通通應有盡有、通通找得到！小編要介紹的這雙，當初是由「Belle Vivier」鞋款汲取靈感而來，以粉紅色漆皮手工製成的「Très Vivier」，繫帶點綴著經典的閃鑽飾扣。整體可愛又別緻，愈加突顯出Roger Vivier浪漫的一面。

4. Dior Jolie Dior 高跟鞋

Dior（迪奧）以品牌的雋永優雅風格，重新演繹這經典的瑪麗珍鞋款式。這雙裸色漆面小牛皮採用正方鞋頭，以白色CD樹脂珍珠為其點綴的彈性皮革搭帶，靈感則是源自旗下相當熱買的「Dior Tribales」雙珠耳環。而此5公分的圓柱鞋跟，剛剛好的鞋跟高度，走起路來舒適之餘，更可搭配姐妹們任何的日常造型。

5. Gucci 女士馬銜扣絆帶鞋

深受經典元素的啟發，標誌性的馬銜扣也成為了這一雙黑色繫帶瑪麗珍鞋的特色所在。再搭飾上些許的金色配件點綴，低調的品牌細節為此款添上標誌氣息。

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+3

6. Miu Miu 皮革芭蕾舞鞋

呼應夏天快到了，Miu Miu用帶有光澤的象牙白皮革打造出充滿時尚感的都會設計，鞋履以和諧的線條勾勒渾圓流暢的外形，最後在鞋頭上放上Miu Miu品牌標誌浮雕，為此增添出品牌經典精神。

7. Versace GIANNI RIBBON露趾金属色芭蕾舞鞋

採用方形露趾設計、正面繫帶上則飾有「美杜莎」的銀質浮雕飾扣，與銀色的鞋面相匹配。不知為何，甜美的「瑪麗珍鞋」，交到了Versace（凡賽斯）手中，就是能瞬間變得華麗起來，搖身一變成為舞廳必備鞋款！

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