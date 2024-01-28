寒流｜10大精品羽絨品牌　Canada Goose，Moncler、Helly貴婦必買

只要天氣一降溫，街頭就會有滿滿的羽絨外套，讓羽絨服成為全民必備的單品！



除了平價品牌以外，許多羽絨外套大牌都陸陸續續來台搶市占率，從超級保值的Moncler、爭奪羽絨霸主地位的Canada Goose、挪威國寶Helly Hansen，以下整理出10個你要知道的「精品羽絨外套」品牌！

羽絨外套品牌Top 10

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01. Moncler

年過七十的Moncler，靠著時髦的設計與頂級的羽絨，這個法國品牌能夠成功從登山用品店走進精品旗艦店，都得歸功於2003年被義大利Remo Ruffini旗下的控股公司收購，把羽絨外套這個時尚災難，成功扭轉成在精品市場上賣的嚇嚇叫的單品，更被二手精品電商Versatile Collective評選為保值單品之一！

02. Canada Goose

與其將心力放在炒作話題、找韓星代言，羽絨衣品牌Canada Goose的核心價值反而更深耕於冰上運動中，在因應滑雪需求與極地氣候上，運用高品質的羽絨與繁複的工序，讓許多國際級的運動選手們都指定穿著這個來自加拿大的鵝，也讓不少外媒都押寶它為下一個羽絨衣霸主。

03. The North Face

在戶外登山圈有著「北臉」暱稱的The North Face，即將邁入60歲的它，許多人初次接觸戶外運動品牌都是購入他們家，除了防風外套賣到翻，羽絨外套更是許多超模名人私著常穿的款式超模Kendall Jenner、小賈老婆Hailey Bieber、貝克漢二兒子都曾上身，過去幾年更是常與時尚品牌進行聯名，更讓品牌買氣一飛沖天！

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04. Helly Hansen

挪威國寶級戶外品牌Helly Hansen今年強勢登台！抵達台灣的第一年，先是鎖定最高端的消費群體，直接選定貴婦百貨設立旗艦店！這個有著150年深厚歷史的Outdoor品牌，是許多極限運動者的首推品牌，撇開那些科技面料、防水材質不用講，羽絨外套的好看程度更是值得去店上逛逛！

05. Perfect Moment

英國皇室的所穿所用是很多人心中的指標，而法國羽絨服品牌Perfect Moment就是這樣的存在，在90年代時被已故的黛安娜王妃穿上身，近年也被凱特王妃選上！以滑雪服、羽絨外套為主力的Perfect Moment，可沒有憑著近半世紀的歷史就自認為“完美”，反而運用多年的技術與新穎的科技面料，更與時裝品牌Boss再度攜手聯名，讓羽絨外套變得更為時髦俐落！

06. Arc'teryx

戶外運動品牌「始祖鳥」來自冷起來會死人的加拿大，從1989年創立以來，便對於設計、面料、工藝都相當地追求精良，，受到許多Outdoor咖的夢幻逸品，而品牌似乎只想走自己的路，用三十多年的時間，靠著防水外套、羽絨外套，成為內行人心中的寶藏品牌。

07. Rains

來自丹麥的好設計可不只有樂高！很多文藝青年都會購入Rains的後背包款，但其實品牌的羽絨外套也很強，不只簡約好看，最大的特色就是防水、透氣、輕盈，從2012年創立短短幾個年頭，便已經成為極簡控心中有著難以撼動的地位。

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08. White Mountaineering

來自日本的高端戶外用品White Mountaineering，你可能在Uniqlo店上看過聯名款，但其實他背後的主理人可是大有來頭！相澤洋介（Yosuke Aizawa）曾經在川久保玲工作，在時裝設計師渡邊淳彌（Junya Watanabe）手邊多年，卻在2006年創立了Urban Outdoor感強烈的品牌，他的設計中可看見時尚與機能的平衡。

09. Save The Duck

來自義大利的羽絨外套品牌Save The Duck，光是品牌名就很有趣，直白地翻譯就叫做拯救鴨鴨，你可能會想說什麼意思？它的名字與品牌理念不謀而合，身為「B型企業」的它，絕對稱得上羽絨外套界的環保小尖兵，堅持不使用動物羽毛，完全性地把環境永續擺在第一位，而面對台北冬天動不動下雨整個月的潮濕氣候，這個科技材質更是比傳統鵝絨、鴨絨來得容易照顧！

10. Moose Knuckles

外套上有著一把「金剪刀」，Moose Knuckles同樣來自天寒地凍的加拿大，靠著穿起來不臃腫的剪裁，與優秀的保暖度，讓許多歐美名媛們都搶著穿上身！

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