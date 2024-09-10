Salomon Speedcross Advanced惹外媒熱議！時尚外型與機能性兼備
撰文：KEEDAN
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許多外國媒體都開始報導起，Salomon的Speedcross系列將成為品牌的下個注目鞋款，將系列中曾經十分熱門的Speedcross 3登山越野鞋重新復刻回歸，並且與許多時尚品牌合作。
例如：與Y/Project 充滿皺摺的鞋款，還有與中國品牌ATTEMPT合作充滿絲線纏繞的鞋款，如今更發佈了高筒版的Salomon Speedcross Advanced戶外越野靴。
時尚感十足外型，與具有立體刻紋大底
雖然Salomon將它歸類在Sportsyle系列的作品，Speedcross Advanced也同時為擁有機能性的越野鞋，但更吸引我們目光的是它時尚感的外型，整雙鞋採用具有流線型高筒襪套設計，除了防水材質外，在網眼面料上還加入立體波浪紋理，鞋帶則有確保穩固的Quicklace快繫綁帶系統。
並放上與MM6 Maison Margiela x Salomon Cross這雙聯名鞋款相同的厚實中底，大底的幾何形狀立體刻紋，讓你在潮濕或不平坦的地面上提供可靠的抓地力，整體簡約、前衛但又不失戶外專業度的鞋款。
當趨勢轉向Speedcross 3，下款注目或許會是…...
外國媒體關注到，Salomon的XT-6長期以來作為熱門鞋款，也連帶將Salomon推進成為當今熱門鞋履品牌，然而，最近當焦點轉向Speedcross 3後，他們也得出這樣的結論：Speedcross Advanced將成為Salomon的下一雙注目鞋款。
Salomon Speedcross Advanced
- 建議售價：220美元 （約1,715港元）
- 外國目前已經上市
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