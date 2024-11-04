IKEA進軍潮流圈！全新極簡北歐風AURTIENDE服飾系列引領新潮流

過往經常被設計師翻玩、惡搞成服裝單品的「IKEA」，這次竟然親自上陣，推出全新服裝單品。



透過北歐簡約的設計與極具特色的品牌LOGO設計和吸引眼球的醒目色彩搭配，讓IKEA 的忠實粉絲能在日常生活中展現自我風格。

實用與個性兼具瑞典家具家飾品牌IKEA全新推出的「AURTIENDE」服飾系列，靈感源自於IKEA的忠實粉絲，並為他們量身訂做。（IKEA圖片）

IKEA全新AURTIENDE服飾系列！實用與個性兼具

瑞典家具家飾品牌IKEA全新推出的「AURTIENDE」服飾系列，靈感源自於IKEA的忠實粉絲，並為他們量身訂做。在瑞典語中，AURTIENDE意為「原創」，反映了這個系列對真實性和自我表達的重視。

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包括T恤、連帽衫、漁夫帽、帆布袋、水瓶、抱枕等服飾生活單品，每樣單品都以IKEA的品牌標誌作為其主要視覺設計，休閒百搭。

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IKEA全新「AURTIENDE」系列已在IKEA分店限時開賣。

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