官方最重視？Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG年尾壓軸配色
撰文：COOL潮流生活網
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最近的Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG「Reverse Olive」再度成為球鞋領域中的話題，從各個論壇討論來看，該系列依舊是鞋迷們的主要首選。
然而接近年尾，網路又即刻有消息稱，官方打算在年尾推出全新聯名配色「Dark Mocha」。
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年尾壓軸之作Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG「Dark Mocha」即將登場
根據各大海外消息透露， Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG「Dark Mocha」將成為 Nike/Jordan Brand 著重的項目之一。配色方面採用深色摩卡和絲絨棕色組成，並以高質感的麂皮構成鞋面，搭配黑色Swoosh Logo建構出和諧的視覺調性。值得一提的是，此款還將附上棕色與粉色鞋帶，提供給鞋迷們更完整的搭配屬性。
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Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG全新聯名配色「Dark Mocha」，將推出成人、幼童、小童尺寸，售價分別為$150、$85、$65美元，感興趣的朋友不妨留意。
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