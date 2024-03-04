男士精品斜背包、腰包　Dior、LOEWE、BV實用百搭　最平1萬3有找

在這萬物皆漲就薪水不漲的時代，辛苦賺的血汗錢當然要花在刀口上，想要買精品包又不知如何下手的朋友有福了！



我們為大家整理了幾款兼具搭配與實用性的「入門款精品男包」，最便宜1萬3有找！

2024年6款入門款精品男裝手袋（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. LOEWE Small Puzzle 經典小牛皮腰包／售價：HK$18,450

LOEWE 經典 Puzzle 包款為創意總監 Jonathan Anderson 在品牌的第一個作品，長方體的輪廓和俐落裁切技術打造的幾何線條，讓包款看起來更具獨特性，仔細看還能看到上面印有 Anagram 壓紋，展現低調又不失亮點的風格。

2. Dior SAFARI 直向迷你手挽袋／售價：HK$13,500

Dior 2024 春季全新包款 SAFARI 直向迷你手挽袋，以米色與黑色 Dior Oblique 緹花裝飾，外觀飾有黑色顆粒小牛皮細節，隔層和正面和拉鍊口袋可以收納所有必需品，值得留意的是，包款上還有皮革肩帶和 D 形扣環則方便可扣上配飾或者無線耳塞保護套，算是收納功能相當完備的包款。

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3. Bottega Veneta Bumbag Cassette 腰包／售價：HK$13,900

採用尼龍材質並結合 Bottega Veneta 經典編織設計的 Bumbag Cassette 腰包，不只設計相當別緻，容量也相當足夠，而且觸感也很好，整體而言，是兼具外型與實用性的包款。

4. Balenciaga Men’s Explorer 穿孔腰包／售價：HK$ 12,700

如果本身穿搭風格走街頭路線的讀者，不妨可以參考這款 Balenciaga Men’s Explorer 穿孔腰包，其外觀採用做舊的效果搭配黑色啞光五金配件，讓包款呈現彷彿歲月留下的使用痕跡，比起一般腰包更具特色。

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5. Burberry Shield 斜背包／售價：HK$ 16,500

Burberry 推出的 Shield 斜背包，以馬術騎士徽標為靈感設計，選用光滑的小牛皮製成，呈現類似折疊盾牌的造型，造就其獨特的樣貌加上掛扣設計，更顯簡約帥氣。不論什麼風格的造型都能完美呼應。

6. FENDI Roma 腰包／售價：HK$ 11,800

以黑色全紋理皮革製成，搭配立體效果的 FENDI Roma 標誌，以及可調節式的織面腰帶綴以 FENDI 字樣，為原本簡約的包款增添層次感。重點是包款售價只要 49,200 元，算是相對親民好入手的包款了！

以上就是我們為大家整理的入門款精品男包，如有對其他包款推薦感興趣也可延伸閱讀：2~5 萬甜價入門！精品男包推薦『平價隱藏版』BV、PRADA、巴黎世家…內行的都偷偷在買！

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