【張國榮】怪哥哥過份美麗　Leslie經典唱片封面中的Classic時尚

4月1日是張國榮的死忌，不經不覺他已離開我們十六年。 哥哥的品味，早已得到大眾認同，他一舉手一投足，都散發著時尚星味。 即使80年代至今相隔了三十多年，但他唱片封面中所使用的服飾單品，仍然顯得不過時。

《全賴有你夏日精選》唱片封面（網上圖片）

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《全賴有你夏日精選》Fedora Hat

這張新曲加精選封面最搶眼的，有人會認為是那套Kenzo西服，但其實哥哥手上的Fedora Hat卻是萬綠叢中一點紅，成為焦點。要知道這種帽子不易carry，一不小心便會變成大叔，但換到哥哥身上，即換來瀟灑感覺。雖然Fedora Hat或其他草帽在香港從沒成為主流，但在外國卻是主流，在時裝周中出現的次數極頻繁，當中最為人印象深刻的是Junya Watanabe的16SS系列，幾乎每個Model都是以草帽襯上Patchwork設計，而近年也常在Thom Browne、John Galliano、Tory Burch的時裝騷上看見草帽的影蹤。

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張國榮《Daydreamin’》（網上圖片）

《Daydreamin’》 Sandal Shoes

作為哥哥初出道的第一張專集，《Daydreamin’》 是全英語作品，唱片封面中以全白服飾示人，眾所周知All White是世界上最難搞的風格，一是變學生，一是變送殯，幸好哥哥有靚仔美貌搭救，才不致於一敗塗地，白色V領T恤、白色直腳褲、白色襪色，清純過蒸餾水，這樣使那金殼黑帶的腕錶（可能是Cartier的Tank）更見突出，不過更出色的是他腳上那對透明Sandal Shoes，如同All White一樣，這種款式的鞋差一點便會墜進監犯鞋的陷阱，但秀氣就是一切。Sandal Shoes近年成為文青的最愛，日本Hender Scheme、西班牙Steve Mono都有類似設計。

張國榮《Stand Up》（網上圖片）

《Stand Up》Sunglasses

作為80年代潮流Icon，哥哥的穿搭成了不少人的模仿對像，《Stand Up》是他其中一張最時尚的唱片封面設計，不是一本正經的乘乘仔，一身All Black的造型，手持電結他，還有Graffiti風格的字體，明顯就是想為《Stand Up》、《黑色午夜》、《打開信箱》等快歌，而塑造一個反叛的Bad Boy形象。概然是Bad Boy，太陽眼鏡當然不可缺，哥哥臉上的像是Ray Ban經典的Wayfayer款式，這Classic設計由1956年誕生至今，經歷了六十年，仍在時尚潮流界佔著重要地位，其他新舊品牌也有推出近似Wayfayer的設計，長青就是長青。

張國榮《為你鍾情》（網上圖片）

《為你鍾情》Earth Tone

為配合走情深款款路線的《為你鍾情》，雖然哥哥打扮清靚白淨，但他的白恤衫外，並非傳統的西裝或禮服，而是Earth Tone外套，這樣配搭反而顯得份外灑脫，盡現不羈的本性，隨唱片附送的海報更能清楚地看到這外套的Earth Tone柔和色調與Loose Fit剪裁，則令人想起了Lemaire、Studio Nicholson的簡約主義風格，這些品牌出品同樣不玩花巧，設計沒有多餘的添加，以質料與剪裁取勝，純粹是那份自然與浪漫所帶來的自信感。

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