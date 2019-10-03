【Maison Margiela】John Galliano創作力無限　叛逆而浪漫的神力

人們常說，天才總是有些瘋狂，就如同電影霸王別姬裡說道：「不瘋魔，不成活。」在時尚界，不缺瘋魔的天才，但是缺乏能自我調整的設計師。從狂妄到謙虛，起伏的人生歷程確實也提供 John Galliano 許多能量和反思，這位被稱為「無可救藥的浪漫大師」，用執著又狂熱的態度將其作品的標新立異表現出張力，不過歷經過風浪後，與 Maison Margiela 合作，則多了一股安定的力量。

2007年，John Galliano以法國文化大革命元素為畢業展靈感，引起熱烈討論。（VCG）

叛逆新人帶來的時尚變革

John Galliano 出生於直布羅陀，父親是英國與義大利混血、母親為西班牙人， Galliano可說是內斂與豪放的結合，其多元文化出身也造就其作品特性。而在英國聖馬汀藝術學院的求學過程，更激發了他心底最原始、純粹的創作渴望和夢想。

畢業展上，J Galliano 以法國文化大革命元素為作品的設計靈感，在倫敦引起轟動，整個系列銷售一空，前所未有的成功讓這位新手設計師信心劇增，畢業後一年創立個人同名品牌，那場大秀以精湛曼妙的斜裁及修身剪裁而享譽巴黎，為端莊的法式優雅，注入叛逆活力，而後大膽運用許多非主流元素，例如不規則、多元素、視覺化…等等，設計思考獨立於商業以外，將時裝視為藝術展現。只不過，並非所有品牌皆能迎向這樣的強烈變革，1995年 Galliano 擔任 Givenchy 的首席設計師，最終因為其風格與品牌訴求背離而辭職。

「創意，沒有國籍。」

離開 Givenchy 後，John Galliano 受聘為 Dior 首席設計師，打造了 Dior 的15年黃金歲月。在維持品牌的原有形象外，Galliano 更加入個人叛逆不羈、靈感炸裂的設計元素，將 Dior 打造成法國頂級品牌。在這段時間，Galliano 每季大秀都是時尚圈議論焦點，強烈的舞台視覺深入世界各地的各階層文化，非洲部落、絕世名伶、街頭流浪漢、日本藝伎、京劇名角、古墓女王等元素巧妙運用到設計當中，色彩誇張豐富、剪裁極其複雜，但每次顛覆性創作總是能造成全球的新潮流，他就是不可多得的天才，具有非凡創意，技巧上也無懈可擊，正如他的堅持「創意沒有國籍，我熱愛著各種不同文化風俗，從旅行中搜集靈感。」

「Martin對我說，相信你DNA內與生俱來的才華，並善用它。」

Galliano 的狂放不羈除了展現在設計上，也在生活中爆發，但這卻將他拖向深淵。2011年，Galliano 因酒醉鬧事與歧視猶太人言辭，接連被 Dior 與同名品牌解雇、與名人鬧翻，甚至被法國總統收回騎士榮譽勳章。在那段艱困時刻後， Galliano 被任命為 Maison Margiela 創意總監，輿論出現了許多難以置信、甚至是質疑的聲浪。除了醜聞，行事表現上，Galliano 是大膽外放的代名詞，而Maison Margiela 的創辦人 Martin Margiela 則行事神祕低調，但 Margiela 跟 Galliano 兩人其實有著共通點：在創意上，兩人都有同樣的瘋狂不羈。Galliano 說道：「在 Maison Margiela 有很大的自由發揮空間，這也讓我感到興奮不已。」

2015 年倫敦舉行的回歸首秀上，Galliano 不但刻意避開媒體，也沒有在時裝展尾聲登場，性格轉趨低調，期望大眾將目光放在作品上。這幾年來 Galliano 每季都推動 Maison Margiela 向前，接近他對品牌的期待。並從中獲得啟發，以一種全新的方式展現功力。

在今年春夏高訂，Galliano 以 Maison Margiela 招牌解構手法呈現高訂手縫刺繡、羽毛，以至新穎的反光物料、laser-cut 氈料花卉圖案，產生超現實錯覺效果，透過系列反思現今科技引發的矛盾，呼應科技影響到我們感官而變得混亂的事實。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】