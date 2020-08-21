【男士時尚】西裝背心最適合炎熱夏天　即睇八大注意細節如何穿撘

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天氣炎熱，對於要每天穿著西裝的男士來說，可說是非常痛苦的一件事，因此有許多人單穿起西裝背心，除了與西裝外套相比更涼爽，也比單穿襯衫更慎重。其實這件小小的單品變化無窮，它可以是三件式西裝裡的綠葉，負責加強保暖或是增添層次感。它也可以是主角，和襯衫領帶搭配，能夠讓男人的身材隱惡揚善，更重要的是西裝背心的學問還很多。

我們都知道西上裝最下面一顆釦子不需要扣，西裝背心也是，理由卻不相同。話說西裝背心是17世紀從波斯傳到英國，一開始的款式甚至長及膝蓋。為什麼最下面一顆不扣呢？話說英國國王愛德華七世只是因為吃太飽，順手解開背心最下面一顆釦，在貴族引領時尚潮流的19世紀末、20世紀初，便蔚為流行，自此就成了約定俗成。

選購一件適合的西裝背心，有8大部位要注意（按圖了解）▼▼▼▼

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：留意這八件事 西裝背心穿起來一定超帥的】

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