馬勒當拿逝世｜跟Dolce&Gabbana對簿公堂　球王曾影響時裝設計？

【馬勒當拿逝世】一代球王馬勒當拿離我們而去，享年60歲。 這位阿根廷球星一生傳奇，影響力除了展現在球場每個角落外，原來時尚界也看到其足印。

馬勒當拿效力拿玻里時登上事業高峰（Getty Images）

話說2016年時，意大利時裝品牌Dolce&Gabbana曾於那不勒斯市中心舉行的時裝騷上，發表一件淺藍色上衣，背面印上「MARADONA」和「10」，模特兒更手持足球出場，令人不其然想起馬勒當拿80年代在意甲球隊拿玻里的光輝歲月，他曾為球隊兩奪意甲聯賽冠軍、一次歐洲盃賽冠軍盃（歐霸盃前身）和一次意大利盃，是足球事業上的高峰。

第一眼看到這設計，感覺已很馬勒當拿（Dolce&Gabbana）

Dolce&Gabbana這設計顯然是帶有向馬勒當拿和拿玻里足球隊致敬的聯想，不過馬勒當拿似乎並不認同，更入稟法院指品牌侵犯了他的個人商標，要求對方賠償100萬歐元；當時Dolce&Gabbana表示這設計僅是向拿玻里足球隊致敬，品牌創辦人之一Stefano Gabbana還在個人IG上直斥馬勒當拿是「餓死」，相信是暗指球王貪婪，雙方鬧得甚為不快，這設計亦沒有正式面世。法庭最終於2019年判Dolce&Gabbana敗訴，被罰向馬勒當拿賠償7萬歐元和1.3萬歐元訴訟費。

我黑白分明，人生中從沒有灰色地帶。 馬勒當拿

來到2020年，荷蘭街頭品牌Patta跟意大利運動用品生產商NR Ennerre合作，推出名為 「No. 10」設計，從球衣配色到10號號碼，向馬勒當拿和拿玻里致敬之心眾人皆見，不過Patta聰明地沒有注明任何Maradona字眼，所以設計得以順利面世。

Patta向馬勒當拿致敬的「No. 10」設計（Patta）

重溫馬勒當拿效力拿玻里時期的英姿：

民眾上街向球王作最後致敬：