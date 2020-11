COMME des GARÇONS｜川久保玲嚴選　 藝術家別注單品哪件最搶手？

10月份,COMME des GARÇONS因疫情關係,被迫捨棄巴黎時裝周,重回東京南青山總部行SS21時裝騷,當時川久保玲更破天荒接受日本電視台專訪,講述對於疫情的看法,盼望大家必須維持「反骨精神」,保持活力繼續前進。 最近,川久保玲與日本流行文化誌《SWITCH》繼續保持活力,聯手創立全新計劃,話題性十足。

COMME des GARÇONS與《SWITCH》一直合作無間。(SWITCH)

攝影師荒木經惟是其中一位得獎者。( Getty Images)

做生意向來講求創意、膽識,今次川久保玲與《SWITCH》聯手創立「People of the Year by COMME des GARÇONS and SWITCH」計劃,由她本人與《SWITCH》編輯部共同挑選出於2020年取得傑出成就的八位藝術家。

東方時裝教母頒獎予西方龐克教母Patti Smith,十分有趣。(The Columbian)

當中包括攝影師荒木經惟、網球運動員大阪直美、漫畫家しりあがり寿、英國Hip Hop音樂人Stormzy、建築師妹島和世、當代著名詩人谷川順太郎、美國音樂人Patti Smith與搖滾樂隊Sakanaction主唱山口一郎合共8人。

CDG荒木経惟新聯手打造的COACH JACKET。(SWITCH)

印有大阪直美手寫字句「Home is where the heart is」Nike Blazer波鞋。(SWITCH)

今次川久保玲與來自不同流派的藝術家攜手合作,更將根據她自己的作品,結合每個人所提供的想法來設計一系列單品。而當中最不能錯過的單品,包括配以荒木経惟新照片的COACH JACKET、印有大阪直美手寫字句「Home is where the heart is」的Nike Tee與Nike Blazer波鞋、Patti Smith手寫歌詞的襯衫,甚至還有印上QR Code的Tote Bag與Staff Coat,讓你收聽山口一郎為計劃創作的新歌〈Sugar&Sugar〉等。

Patti Smith照片詩歌恤衫。(SWITCH)

Patti Smith照片Tote Bag。(SWITCH)

「People of the Year by COMME des GARÇONS and SWITCH」全是由COMME des GARÇONS所設計的服裝,而非CDG其他副線,同時旨在向各式各樣的藝術家致敬。另外,《SWITCH》12月刊已在11月20日發行,並將刊登有關計劃的專題文章。而當中一系列產品,亦已分別在日本和海外的COMME des GARÇONS與DOVER STREET MARKET發售,同時也能夠在《SWITCH》網店中購買。

為了慶祝《SWITCH》成立35周年,今年雜誌不但成為了COMME des GARÇONS的合作拍擋,對於《SWITCH》而言,在COVID-19疫情期間,這不但是一個令人難忘的Marketing Campaign,更對紙本雜誌別具重大的意義。其實自《SWITCH》問世以來,編輯部一直透過長期採訪品牌設計師川久保玲,並通過雜誌內容傳達COMME des GARÇONS的時尚理念、審美意識等各方面,今次計劃也不例外。



