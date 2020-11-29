JAM HOME MADE｜日本小物品牌多花樣　聯乘Porter主角竟不是袋？

日本小物品牌JAM HOME MADE一向創意無限，也最愛聯乘，早前跟國民袋牌Porter合作，主角竟然不是Porter招牌的袋。

JAM HOME MADE與PORTER最新聯乘，主角竟是音樂盒。（JAM HOME MADE）

JAM HOME MADE與PORTER聯乘合作系列中，推出圖中這麼一款的「多功能音樂盒套裝」限定商品。而明明前者是首飾品牌，後者則是包袋品牌，合作推出的居然是一個音樂盒？而其實這兩大品牌，從2017年時推出的秋冬聯名別注系列開始，就一直是長期合作單位，然而像這一波推出的「多功能音樂盒套裝」，卻令一般人完全摸不著頭腦。不過如果是熟悉 JAM HOME MADE 發展脈絡的人，卻可能不會對這次的合作商品感意外。

JAM HOME MADE 早年創立品牌時，就以骷顱頭銀飾作為標誌性設計。（JAM HOME MADE）

作為是次企劃的主事者， JAM HOME MADE 這個品牌自1999年創立以來，至今已經逾二十年歷史。有點資歷和年紀的讀者，大概還會記得創辦人增井元纪，對當時潮流界的震憾性。自桑澤設計研究所畢業，曾短暫從事過婚禮飾品設計，不過一年就開立自家品牌 JAM HOME MADE ，也很快就打開第一家門市。在千嬉頭個十年暗黑風格當道， JAM HOME MADE 以暗黑色調、骷顱頭符號的銀器系列，吻合當時流行的風格，旋即引來日本內外潮流界的關注，為品牌立下響亮的名聲的同時，也帶來後續與A BATHING APE、NUMBER (N)INE、CA4LA、New Era和PORTER等品牌的合作。然而打從在2004年推出「Ready Made」系列後，卻一反本身的暗黑風格，大膽地用上各種日常生活用品，作為銀飾設計的主題，這當中包括用上別針、鑰匙圈、衣夾，而甚至是護膚品、煙蒂等等造型，為品牌注入玩味的風格，使人重新認識這個品牌腦洞大開的一面。

再看這一個與PORTER合作的「多功能音樂盒套裝」，掛肩袋的部分有S、M兩種尺寸，繫帶也分為紅綠藍三色可供選擇，至於音樂盒的本體，則會播放《生日歌》的旋律。根據官方的解釋，使用方法是先幫音樂盒上解條，接著放進PORTER的掛肩袋內，就可以隨時隨地，放《生日歌》給自己和朋友聽，而尤其適合剛好過生日的人。至於掛肩袋不放音樂盒時，也可以放零錢和耳機等小物，算是產品中唯一最實用的地方。而雖然整個產品，由生產到使用方式都令很莫名其妙，但因為是 JAM HOME MADE 的出品，綜合品牌以往推出的設計，這一切似乎又顯得合情合理了。