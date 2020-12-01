【TAROU】新日牌將乾濕褸、澡堂浴衣昇華　盡顯Less is more智慧

日本時裝的精妙處，是既有COMME des GARÇONS、Tomo Koizumi的天馬行空，也有fragment design、HUMAN MADE等聯乘專才，還有visvim、KAPITAL和Porter Classic這些將傳統元素加以革新的活化單位，多姿多彩。 而今次介紹的TAROU，則屬於革新傳統的一類。

TAROU Stand collar Coat Navy ¥ 66,000。（TAROU）

這個名曰TAROU的服裝品牌，無論在日本或香港都鮮有人認識，因為它在今個8月才正式面世，雖然名不經傳，但第一次接觸已叫人印象難忘。事關它的服裝觀十分廣闊，也頗為特別，既有向來深受日本復古圈歡迎的軍事風類別，也有日本普羅大眾熟悉不過的澡堂浴衣。

澡堂浴衣在日本國民中是一款平常不過的日常生活品。（TAROU）

Army Hat Khak ¥ 10,780。（TAROU）

雖知日本向來就不缺製作乾濕褸或專門生產浴衣的品牌，但同一時間將兩者一併結合於同一個品牌製造，卻十分少見，終歸這兩類衣服，其傳統風格本就給予人南轅北徹之感，不過TAROU設計團隊卻自有一番獨特見解，認為無論是軍事風衣服或公共浴場衣服，都是國民日常生活中經常接觸到的基礎設計，既有源遠流長的歷史價值，也有平易近人的認受性和親和力。現在只需要如中村世紀和吉田克幸那樣，於既有服飾上來一筆畫龍點睛的改造。

TAROU Stand collar Coat Khaki ¥ 66,000。（TAROU）

+ 3 + 3 + 3

不過較之visvim和Porter Classic等前輩品牌，TAROU改造傳統衣服的方式更加低調，並不會大刀闊斧更改其衣版，也不會將Indigo、Sashiko、Boro等顯眼元素注入其中。例如TAROU焦點之作Stand Collar Coat，分有Khaki和Navy兩種配色，驟眼看剪裁用色，與一般Trench Coat無異，但倒三角口袋和中胸啪鈕拉鏈設計，卻來自彷如軍綠色M-51 Fishtail Parka Military Coat的裝備設置，整體外型比一般乾濕褸來得更簡潔輕便，也保持著大褸高度防水的功能，小小改造，大大驚喜。

Linen Comfortable Set ¥ 29,800。（TAROU）

至於澡堂浴衣Linen Comfortable Shirt套裝同樣特別，一般日本人只會在公眾浴場內穿著浴衣，TAROU卻匠心獨運，將白衣浴衣的衣料刻意造得更厚，使它變格成一件同寺可以著用在街頭的時尚服飾，以100%麻作物料，通爽透氣之餘，採納Free Size設計也突顯其男女皆宜中性美學概念，沒有任何不必要的修飾，就以最鮮明的概念、最優質布料和最親切的剪裁去打動人心，盡顯日本時裝吸引之處。香港當然沒那麼快有人引入，有興趣的話就要上品牌官網 bokumato.thebase.in 了。