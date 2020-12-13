【Paul Smith】英倫時裝大師獨愛迷你車　由簽名條子走進未來世界

說起Sir Paul Smith，我們會想起英倫風格時裝，還有他簽名式的七彩條子設計。其實還有一樣東西多年來跟他形影不離，這就是迷你見稱的汽車MINI。

Sir Paul Smith一直跟MINI合作無間（Paul Smith）

Sir Paul Smith一向鬼主意多多，也愛進行跨界聯乘來增加話題性，當中最具代表性的，無疑是他跟汽車品牌MINI的合作，原來早於1997年開始，至今仍合作無間，設計出標誌性MINI車外，還推出一系列產品，成為時尚熱話。



寶馬集團早前進行了一次名為#NEXTGen 2020的發展論壇，旗下各品牌向全球展示未來的產品發展方向，其中潮車品牌MINI展出了名為MINI Vision Urbanaut的概念型號，並且邀請了「MINI長期擁躉」Paul Smith參與這項有趣的設計企劃，同時討論未來合作推出新產品的可行性。

MINI最近發佈了這款名為MINI Vision Urbanaut的概念車新作，似乎想向商用車市場進發。（MINI）

#NEXTGen是寶馬集團向外展示未來路向的大型網上活動，MINI作為集團內形象最年輕的品牌，今年大膽地以客貨van形態的虛擬概念車──MINI Vision Urbanaut（以下簡稱MVU）作為重點，並且邀請了英倫時裝代表人物Paul Smith與MINI設計部主管Oliver Heilmer作網上對談，討論如何延續經典設計。

MINI Vision Urbanaut是一部利用虛擬方式構思而成的概念車，外形有如一部客貨車，甚至會令人聯想到福士（Volkswagen）的經典Camper Van。不過，MINI當然不會說MVU是參考自其他車款，但其圓渾的車身造型，又實在難以令人不聯想到大熱一時的「福士Van」。



按圖回顧Paul Smith過往跟MINI的聯乘合作：

+ 2 + 2 + 2

#NEXTGen是寶馬集團向外展示未來路向的大型網上活動，MINI作為集團內形象最年輕的品牌，今年大膽地以客貨van形態的虛擬概念車──MINI Vision Urbanaut（以下簡稱MVU）作為重點，並且邀請了英倫時裝代表人物Paul Smith與MINI設計部主管Oliver Heilmer作網上對談，討論如何延續經典設計。

MINI Vision Urbanaut是一部利用虛擬方式構思而成的概念車，外形有如一部客貨車，甚至會令人聯想到福士（Volkswagen）的經典Camper Van。不過，MINI當然不會說MVU是參考自其他車款，但其圓渾的車身造型，又實在難以令人不聯想到大熱一時的「福士Van」。



點擊看MINI Vision Urbanaut設計細節：

+ 3 + 3 + 3

已成經典的Classic Mini，其中一項叫世人激讚的優點，就是能夠在有限的車身內聰明地盡用空間（Clever Use of Space），MVU將這優良傳統進一步發揚光大，由於車廂內的空間感史無前例地寬敞，因此適合化身成不同的應用方案，MINI初步提供了三種MVU的使用案例──「Chill模式」：將MVU停泊好，就可揭起車頭的擋風玻璃，繼而化身成一所舒適愜意的流動營屋；「Wanderlust模式」：駕駛者可選擇自行駕車或啟用自動駕駛系統操控車輛前往目的地；「Vibe模式」：敞開車側門，MVU便化身成一間流動的會客室，透過車身周圍的顯示器，向路人發出歡迎訊息或溝通語句，營造一種車內車外互動的氣氛，正好用作宣傳業務的流動商用車。

創作及設計過程採用電腦模擬手法，在現實中主要用木塊搭建MVU的框架。（MINI）

MINI設計部門之所以創作MVU，相信是要為車廠的未來發展帶來更多的可能性，畢竟目前的或已有的MINI型號已涵蓋了大部分車型，唯獨業務用車未曾觸及。同時為了令MINI仍然是MINI，設計師團隊與有份參與企劃的Paul Smith，都努力推動只屬於MINI的經典設計融入概念車之中，例如車頭仍然會見到經典的橢圓形頭燈，車尾窗的線條也是取材自MINI的鬼面罩。此車日後會否化身成量產型號，目前尚未有定案，但肯定的是MINI求變的決心與誠意，值得各位車迷鼓掌與尊重。