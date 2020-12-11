【Supreme聯乘North Face】秋冬不可缺單品　Nuptse羽絨壓軸上架

Supreme x The North Face，應該是近年其中一個最受歡迎的聯乘組合，加上上月Supreme被擁有TNF等多個品牌的VF Corp收購後，從此兩個單位的關係更可得上親上加親；其秋冬系列亦早於10月時發布上架，卻好像...差了一點東西？ 直至日前Supreme方面壓軸公布，本周末將推出聯乘版本的TNF經典Nuptse羽絨，對了，Supreme x The North Face的秋冬系列，怎可能缺少了它？

Supreme x The North Face 2020 Nuptse羽絨：（按圖放大）

Supreme x The North Face 壓軸上架的Nuptse羽絨。（品牌圖片）

+ 5 + 5 + 5

今年10月期間，Supreme公布了品牌今季與The North Face之間的秋冬系列聯乘，包括了一系列Summit Series Himalayan Parka、Mountain Jacket、Dolomite 3S-20°睡袋等，TNF為Supreme製作的商品，卻是缺少了自2011年開始，雙方合作中經常出現的單品，Nuptse羽絨。

重溫Supreme x The North Face 2020秋冬系列：（按圖放大）

10月期間，Supreme公布了品牌今季與The North Face之間的秋冬系列聯乘，卻好像...差了一點東西？（品牌圖片）

+ 20 + 20 + 20

+ 7 + 7 + 7

這件以喜馬拉雅山脈其中一座山峰「Nuptse」命名的羽絨，本來是TNF於1992年首次推出的專業登山外套。保暖性能上，它採用了一種當時創新的擋板結構，令羽毛維持水平擺放狀態以防止移位。而且其輕盈短身的剪裁設計，方便登山者在行程間收納，並搜索腰間的安全帶，成為一件機能性十足的戶外裝備；

2011年Supreme x North Face首次採用Nuptse羽絨聯乘：（按圖放大）

同時期，由於Nuptse在紐約的Hip Hop音樂界同樣受到追捧，成為街頭服裝中的常見配搭。2018年它更被Lyst評為最受觀迎男性產品中的第2位，可見Nuptse的名號在街頭時尚中，早已擁有一重要席位。當今時尚正值都市機能與90年代風潮等盛行之際，Supreme x The North Face又怎能缺少Nuptse呢？

早在90年代，Nuptse在紐約早已是街頭服裝中的常見配搭。（品牌圖片）

今季的Nuptse羽絨雖只要有紅、黑、綠三種簡單配色，右臂上縫上兩個品牌的黑白Logo，看似是「很沒誠意」的行貨，但其實今次羽絨的外層罕有地採用了Faux Fur人造皮草，與往日多數以圖像設計為主的配色都不同。內層700+FP的羽絨蓬鬆度，是極地級別的保暖保證。此外，今個系列同時亦以同一種Faux Fur物料製作了840D彈道尼龍為基底的背包與腰包。集奢華的外觀、實用的內涵和聯乘的話題於一身。今天（10年）已率先於歐美門店和網店上架，緊接的周末才會在日本發售。