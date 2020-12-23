Stone Island被Moncler收購後　兩個消失的同門品牌卻起死回生？

戶外時裝大熱，連帶所有相關經典品牌都格外注目，單單是Stone Island一系，近日已叫時裝世界食盡花生。

Stone Island成立人Massimo Osti。（FratelloWatches）

早前MONCLER才宣告成功收購Stone Island，並邀請主腦人Carlo Rivetti加入管理層，組成戶外時裝市場最強設計團隊外，近日關於Stone Island的，又有一個新故事誕生，所說的是Stone Island兩個遠古已停產同門兄弟品牌：Left Hand和ST95。

Left Hand設計理念與Stone Island一脈相承，認真地玩染色。（Osti Archive）

作為意大利屈指可數的戶外服製作天才，Massimo Osti先後創立了兩個舉世知名品牌，分別是1975年成立的C.P. Company，以及1982年誕生的Stone Island，其實在90年代中期，Massimo Osti尚開發了兩個戶外品牌，第一個是主打年青人運動市場的ST95，第二個則是延續Stone Island精髓，致力研發創新染色、新材料和新技術的Left Hand，雖然並不如Stone Island般大紅大紫，但工藝價值毋庸置疑。

Christopher Ræburn。（RÆBURN Lab）

可惜及後隨潮流種變遷，Left Hand和ST95也宣告停止製作，本以為就此消聲匿跡，誰不知2021年卻迎來喜訊。事關英國設計師Christopher Ræburn日前宣告，旗下設計單位RÆBURN Lab來年將來接手Left Hand和ST95的重新項目，將這兩個已失傳的經典戶外品牌重見天日。



跟前輩Kim Jones和同輩的Craig Green一樣，畢業自Royal College of Art的Christopher Ræburn，自出道以來就是位不折不扣的機能服愛好者，由他設計的服飾，無論是物料、造工、外觀、結構、功能定還是可持續性，都達至一絲不苟境界，早年已曾經和Victorinox合作，近年與TIMBERLAND的聯乘系列也愈戰愈勇，今次再繼承Massimo Osti先人遺志，重新開發Left Hand及ST95兩條戰線，定必格外矚目，系列將會於2021年2月正式發佈，秋天正式開售。