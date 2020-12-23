Stone Island被Moncler收購後　兩個消失的同門品牌卻起死回生？

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戶外時裝大熱，連帶所有相關經典品牌都格外注目，單單是Stone Island一系，近日已叫時裝世界食盡花生。

Stone Island成立人Massimo Osti。（FratelloWatches）

早前MONCLER才宣告成功收購Stone Island，並邀請主腦人Carlo Rivetti加入管理層，組成戶外時裝市場最強設計團隊外，近日關於Stone Island的，又有一個新故事誕生，所說的是Stone Island兩個遠古已停產同門兄弟品牌：Left Hand和ST95。

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Left Hand設計理念與Stone Island一脈相承，認真地玩染色。（Osti Archive）

作為意大利屈指可數的戶外服製作天才，Massimo Osti先後創立了兩個舉世知名品牌，分別是1975年成立的C.P. Company，以及1982年誕生的Stone Island，其實在90年代中期，Massimo Osti尚開發了兩個戶外品牌，第一個是主打年青人運動市場的ST95，第二個則是延續Stone Island精髓，致力研發創新染色、新材料和新技術的Left Hand，雖然並不如Stone Island般大紅大紫，但工藝價值毋庸置疑。

Christopher Ræburn。（RÆBURN Lab）

可惜及後隨潮流種變遷，Left Hand和ST95也宣告停止製作，本以為就此消聲匿跡，誰不知2021年卻迎來喜訊。事關英國設計師Christopher Ræburn日前宣告，旗下設計單位RÆBURN Lab來年將來接手Left Hand和ST95的重新項目，將這兩個已失傳的經典戶外品牌重見天日。

跟前輩Kim Jones和同輩的Craig Green一樣，畢業自Royal College of Art的Christopher Ræburn，自出道以來就是位不折不扣的機能服愛好者，由他設計的服飾，無論是物料、造工、外觀、結構、功能定還是可持續性，都達至一絲不苟境界，早年已曾經和Victorinox合作，近年與TIMBERLAND的聯乘系列也愈戰愈勇，今次再繼承Massimo Osti先人遺志，重新開發Left Hand及ST95兩條戰線，定必格外矚目，系列將會於2021年2月正式發佈，秋天正式開售。

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