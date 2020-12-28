【G-SHOCK】再度聯乘Hender Scheme　植鞣皮革DW-5750超限量生產

時隔三年，G-Shock與Hender Scheme再度聯乘，不過依舊超限量生產，異常難買。

3年前的第一代目已被人炒至天價。（STOCK X）

話說2018年初為慶祝G-Shock腕錶誕生35周年，CASIO破天荒找來柏崎亮主理的皮革單位Hender Scheme合作，以品牌馳名當世的植鞣革作主題，製作DW-5600手錶。請來Hender Scheme職人製作皮錶帶，膠錶殼也原汁原味地以裸色調製造，跟Hender Scheme原色皮革相同，當年乍看之下，有不少人當真以為錶殼也是由植鞣皮製造，幾可亂真。

Hender Scheme × G-SHOCK DW-5750 ￥27,000。（Hender Scheme）

底部同樣精美。（Hender Scheme）

時別三年，當日這枚Hender Scheme × G-SHOCK DW-5600已登上神枱，接近$6,000港元的價錢仍然有價有市，一「錶」難求。不過來到2020年尾聲，這兩大品牌卻突然帶來第二回聯乘單品，以G-SHOCK另一款經典型號DW-5750作主調，錶帶繼續以Hender Scheme招牌植鞣革製造，將錶殼設置成圓框模樣，質感和視覺效果都更明顯。

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而且為彰顯柏崎亮提倡的日式簡約工藝美學，留意這枚DW-5750別注的錶面，亦採取了化繁為簡的方向去設計，打破G-SHOCK錶盤向來精密繁複的高科技形式，省卻了錶盤上某些刻字細節，其餘剩下來的細字，亦一律沒有以對色設計示人，使這枚聯乘設計的視覺效果變得十分柔和與及舒適，加上定價才不過是￥27,000，的確十分吸引。遺憾手錶只會在12月28至31日於Hender Scheme官網進行抽籤登記認證，更只限日本境內人士參加，換言之香港人只能得個睇字，或者事後到水貨舖食炒價，實在令人唏噓。