【設計】Pixel Art不是打格仔　Cristian Zuzunaga將像素帶進家品

像素畫（Pixel Art）作為一種藝術風格，起初是一種電腦的圖像表現手法，後來慢慢延伸到現實世界，再加上復古潮流的推波助瀾，成為不少當代藝術家、設計師的常用技巧。例如是大名鼎鼎街頭藝術家Invader，以像素畫為基礎，在世界各地留下不少馬賽克藝術作品，廣受藝術界的青睞。而其實不僅在街頭，連傢俱也可以是像素畫的畫布，像這個黑色電視櫃組合，正是由Cristian Zuzunaga為BD Barcelona設計的新作品，而前者作為像素畫的代表人物，早在十年前已把像素畫融入作為傢俱設計的元素。

Cristian Zuzunaga是一位生於巴塞隆拿，西班牙和英國兩邊走的藝術家。大學時曾修讀生物學的他，雖然沒有完成學位，但因為日復日使用顯微鏡的經驗，使他在日後創作的作品中，都會習慣性地把微小物件放大，而乃至於拆解開各種顏色、紋路中，那些極小的零件和元素，以作為他的創作特色。成為藝術家後的他，創作不限形式，橫跨攝影、影像、凸版印刷、絲網印刷、雕刻，紡織和傢俱。在2010年他創立了自家品牌Zuzunaga，以永續性概念，並不帶性別色彩，製作一系列高品質的紡織品、家品和傢俱等商品，而在這些商品之中，又大量地使用上像素畫的元素，幾成了Zuzunaga的簽名式。

Dreams cabinets是由BD Barcelona和Cristian Zuzunaga合作的系列，以Zuzunaga最著名的像素畫作招睞，最新的黑色版本，正是系列中追加的款式。（Cristian Zuzunaga）

按圖看更多Cristian Zuzunaga像素畫作品：

回到這個為BD Barcelona設計的黑色櫃子上，它其實是Zuzunaga的Dreams Cabinets原先系列的續作，只是換上全新的黑色配件；在黑壓壓的畫面上，只以少量像素畫作點綴，整體造型低調非常，與過往多彩絢麗的形象作出區別。電視櫃以木頭為結構原料，外層鋪上六毫米厚的鋼化玻璃，並分為的大尺寸款，以及的小尺寸款。據設計師本人言，他在進行設計工作時往往不急於為草稿上色，而通常只用黑色墨水畫圖，直至他覺得理念夠好夠完整後，才會慢慢為設計上色調整。換句話說，眼前這個黑色版本的Dreams Cabinets，又可以視作為設計師Cristian Zuzunaga一種「回到基本步」的設計，更貼近原始面貌，而雖然是今年才推出的追加款式，但同時又可以看作是整個Dreams Cabinets系列中的原點設計。