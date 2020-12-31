【面罩】Cyberpunk設計眾籌超額達成　遮臉出行會否成未來趨勢？

無可否認，2020年確實顛覆了人們太多習以為常的生活習慣，從在家學習、work from home、到戴口罩出行等等，太多從前以為生活中難以一時三刻改變的模式，在一年之間已變成全民的日常；尤其是戴口罩外出這一環，相信過去都沒有太多人曾幻想過，自己需要戴口罩戴足一年吧？ 事實上，經過長時間的習慣，人們對預防病毒傳播的警戒心增強。未來那怕疫情過去，口罩作為日常出行小物，相信也會繼續維持，成為常態。這種常態本身已是人們過去未曾想像過的畫面，那麼，如果有日人們繼而接受到將口罩換成功能更強大、可塑性更高的面罩，作為面對未來自然環境與監控問題等等的應對方案時？其實又是毫不可能呢？

BLANC面罩：（按圖放大）

BLANC面罩眾籌超額完成。（品牌圖片）

近日美國有一初創團隊發佈了「BLANC面罩」的概念設計，標榜比N95、豬咀等更強大的過濾和保護性能，亦作為防止人臉辨識科技帶來個人私隱受侵犯的問題，功能和設計理念上，皆猶如最近上架的人氣電視遊戲《Cyberpunk2077》的世界觀設定，那個資本主義達到極致的世界中，人們在「High-Tech、Low Life」環境下生存的裝扮。

「BLANC面罩」在本來在網上眾籌平台Kickstarter的集資目標，只為$20000美元，但是至今距離眾籌完結的日子還有超過兩星期，團隊卻經已籌得超過$354000美元。可見，全面罩絕非一小撮非人主流的狂想，而是應對當今生活環境中，人們認為有需要的日常裝備，隨著眾籌超額完成，亦意味著肯定將會化為現實。

BLANC面罩穿搭概念圖：（按圖放大）

「BLANC面罩」的造型，令人聯想到最近上架的人氣電視遊戲《Cyberpunk2077》。（品牌圖片）

+ 5 + 5 + 5

作為一個面罩，任何話題與gimmick都假，其過濾空氣中的污染物的性能如何，總是最主要的課題。而根據開發團隊提供的資料，「BLANC」所以採納全面罩設計的一個原因，是認為這種設計才能密封保護穿戴者的臉孔，將配戴者的眼睛、鼻子、嘴巴以半臉密封覆蓋，空氣必須透過額頭位置的氣孔進入，通過可使用兩星期的過濾器後，才流向人體的呼吸系統，由下巴的排氣口吐出後，方完成整個呼吸過程，達到空氣淨化的目的，真正隔絕外部的污染物和致敏源等等；

團隊亦表示，面罩的過濾器採用HEPA微粒空氣清淨器，可過濾花粉、皮屑、二手煙、塵蟎，以至一般細菌、病毒，加上全面罩的設計物理上便可減少雙手細菌和外在污染等等接觸面部，令團隊有信心其過濾功能可以勝過N95等傳統口罩。

空氣必須透過額頭位置的氣孔進入，通過可使用兩星期的過濾器後，才流向人體的呼吸系統，由下巴的排氣口吐出。（品牌圖片）

此外，「BLANC面罩」團隊另一個標榜的產品設計目的，亦針對了「濫用科技侵犯人權」的全球趨勢。要數人臉辨識的好與壞，各打五十大板的理據太多，在此不贅了。但無可否認，社會上的確有很多人對於這種技術感到極大擔憂，而「BLANC面罩」正是人們面對這種不安時，可以選擇的被動方案，作為保護個人私隱的自由取態。未來團隊除了會推出更多不同顏色、圖案版本的面罩外，亦會考慮逐漸加入變聲、衡溫、AR面板等功能，令產品的個人元素與功能皆更強，亦是按照社會發展和環境變更等的現實需求，而被創造出來的日常裝備。想到這裡，的確......愈想愈Cyberpunk......

團隊將會推出更多不同顏色、圖案版本的BLANC面罩（品牌圖片）

最後，如果未能想像到配戴面罩出行的造型是怎樣的話，團隊亦提供了Facebook和Instagram的Filter，供各位模擬穿戴BLANC面罩後的配搭樣式，有興趣可掃瞄下面圖片的QR Code一試。

掃瞄下面QR Code，模擬穿戴BLANC面罩。（按圖放大）