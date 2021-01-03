【Philéo】巴黎超新星鞋牌　未成年已得到Phoebe Philo、DSM寵幸

時裝世界天才何其多！古有Yves Saint Laurent年僅22歲主理Dior，而John Galliano和Alexander McQueen亦在Central Saint Martins尚未畢業時，經已是全球注目的曠世奇才。 來到這個年頭，有位年紀輕輕的鞋履設計師Philéo Landowski悄然堀起，而且他只有18歲。

Philéo招牌大作ESSENTIELLE。（Philéo）

Philéo主理人Philéo Landowski，今年才18歲。（Paris School of Luxury）

當很多人在18歲時仍然渾渾噩噩時，先看看Philéo Landowski非凡的人生經歷：15歲時已加入CELINE，於Phoebe Philo時代的最後階段當實習生；到Phoebe Philo離開了，Hedi Slimane尚未正式入主，CELINE這過渡時期由現Bottega Veneta創意總監Daniel Lee統領，Philéo Landowski也在他和Nina Christen（現任Bottega Veneta首席鞋履設計師）的栽培下，茁壯成長。



原來Philéo Landowski的曾祖父，正正是為巴西里約熱內盧製作耶穌像的著名雕塑家Paul Landowski，家世顯赫加上名師指導的際遇，Philéo早就贏在起跑線上。

第一季ESSENTIELLE以反光面料（稱為Satellite）和中層帆布物料作主調，十分特別。（Philéo）

雖然看到此，有些酸民又會說Philéo Landowski成功需父幹，但其實他擁有真材實料，今年年初才正式開創同名自家波鞋品牌，旋即被COMME des GARÇONS集團主腦Adrian Joffe看中，將球鞋引入各大DOVER STREET MARKET。雖然第一季只有「ESSENTIELLE」這一型號，但透過上下撞色，Satellite反光面料和中層帆布Layer位刻意磨爛披口的處理技術，使鞋子簡單易襯得來，又深具中性美學和解構主義元素，彷如川久保玲的設計一樣，日後Philéo Landowski能夠與COMME des GARÇONS或DOVER STREET MARKET合作推出聯乘別注，也不算甚麼異想天開的事。

Philéo以"VIOLENCE"作為主題，清一色玩白色。（Philéo）

SS21 ESSENTIELLE球鞋，Philéo的鞋作均交由葡萄牙工場製造。（Philéo）

來到第二季度SS21，Philéo則以"VIOLENCE"作為主題，取材自70、80年代的英國足球流氓文化，將當時球迷間流行的白色Old School足球運動鞋，注入其新作之中，打造4款新季作品，除定番的ESSENTIELLE外，還加入了STRONG、RUNNER80和拖鞋SOLEIL三款全新型號，令鞋子更趨簡約，且更具Old School風味。加上Philéo Landowski強調符合人體工學的構造設計，使到品牌出品內外兼備，雖主攻High Fashion市場，約3,000元的定價又不算超級昂貴，未來有能力挑戰Common Projects、FEIT、Filling Pieces等同類型前輩的江湖地位，值得關注。