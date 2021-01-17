【EVEA+】令A$AP Rocky傾心哈哈笑首飾品牌　竟不是來自歐美日？

近年Smiley Face哈哈笑圖案在潮流世界掀起熱潮，當中最關鍵的人物，首推時尚音樂人A$AP Rocky。

Travis Scott將Nike Dunk全面復興。（KLEKT）

A$AP Rocky就將Smiley Face哈哈笑圖案推向高峰。（grailed）

在這個街頭文化主宰潮流的世代下，如果Nike Dunk復興熱潮乃是由Travis Scott所牽動的話，那麼Smiley Face哈哈笑的回歸，其首席推手就非A$AP Rocky莫屬。自三年多前開始，他經常穿上鋪天蓋地哈哈笑服飾示人，更將KAPITAL的相關作品演繹得唯妙唯肖，無論是那枚Nato Strap Smiley Face Watch，或是與NIGO合照時那件拼貼哈哈笑Hoodie，如今已是全球瘋搶的神級單品，不再侷限在日系服裝的領域。

左邊這位正是Matthew Henson。（grailed）

而A$AP Rocky與其專屬造型師Matthew Henson的另一厲害之處，就是從不獨沽一味，不會一招走天涯。哪怕A$AP Rocky可以將KAPITAL穿搭得再有型也好，Matthew Henson卻總是不甘寂寞，不時為這位人氣Rapper找來更多新鮮奇趣的品牌，更甚自己設計出來，就連Smiley Face都要玩得精辟過人。

A$AP Rock就曾多次佩戴EVEA+ SMILEY PEARL NECKLACE。（EVEA+）

較之A$AP Rocky能夠將中、日品牌的哈笑笑設計海納百川地融會貫通，Justin Bieber自家品牌Drew House就水皮得多了！（Drew House）

好像一年多前開始，A$AP Rocky曾多次佩戴EVEA+出品的SMILEY PEARL NECKLACE，以纖幼的繩子穿插笑哈哈、蝴蝶、骰子、骷髏等吊飾於其中，從而變化出不同的組合和顏色，概念雖則簡單，卻搶眼又難忘，加上定價絕不昂貴，數百至一千多港元有交易，實在抵玩。

EVEA+招牌作SMILEY PEARL NECKLACE定價絕不昂貴，由數百至一千港元就有交易。（EVEA+）

+ 2 + 2 + 2

好了，說了這麼久，讀者們定以為這個EVEA+乃是來自美國、歐洲，或是日本、韓國的品牌吧？其實通通非也！EVEA+的發源地，正是遠在天邊，近在眼前的中國大陸。

Rapper孩子王DrakSun。（DrakSun）

看到這裡，好些時裝精定必覺得非常反高潮，但「A$AP Rocky戴國貨」，今次卻是千真萬確的事實。EVEA+（EVAE即Explore、Value Analysis、Extend）是內地Rapper孩子王DrakSun和朋友所創立的首飾品牌和組織，年僅22歲的DrakSun，於三年前參加內地綜藝節目《明日之子》第二季而一夜成名。

品牌方面曾公開Matthew Henson找他們合作，能夠給予A$AP Rocky兩條SMILEY PEARL NECKLACE的IG對話截圖。（MKUAG）

除DrakSun的EVEA+外，陳偉霆自家品牌CANOTWAIT亦曾以笑哈哈作招徠，不過人氣和反應就限於國內。（Weibo@williamchanwaiting）

原本和頂尖潮流世界關係不大，但兩年前EVEA+成員Float設計的SMILEY PEARL NECKLACE，卻得到Matthew Henson賞識，更主動聯絡EVEA+團員，希望他們能夠給予A$AP Rocky兩條SMILEY PEARL NECKLACE，供他出席公開場合時著用，起初他們還以為只是客套話，誰不知A$AP Rocky當真在表演舞台穿戴起來，自始令品牌引起廣泛關注。雖然EVEA+至今在香港仍然相對地名不經傳，但其實LUISAVIAROMA、Farfetch已一早引入，香港的D-MOP亦有發售，藉着近年哈哈笑圖案大熱，人們爭相搶購KAPITAL、CPFM、CHINATOWN MARKET等相關單品之際，EVEA+絕對是大家另類之選。