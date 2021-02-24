撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-02-24 17:41

上年年尾知名時裝設計師Alexander Wang，忽然被爆出涉嫌性侵多位男模特兒及跨性別者，更被人指控是時裝界知名慣犯。 雖然當事人已立即否認，但事實上「反Wang浪潮」仍然持續，今日（2月24日）更有突破性發展。

Alexander Wang今次認真頭痕。（GettyImages）

美國知名律師Lisa Bloom。（GettyImages）

最新消息是美國知名律師Lisa Bloom，宣布將會代表11名男子，正式向Alexander Wang王大仁作出提告，指控他行為不端罪（Misconduct Allegations）。

Lisa Bloom在美國法律界頗具威望，數年前轟動一時的Harvey Weinstein性侵案，正是由她為受害人提供諮詢服務。而知名男主持人Bill O'Reilly的性侵案，更是直接由Lisa對他提出指控，終使到Fox News解僱Bill O'Reilly。足見Lisa Bloom絕對是打性侵法律訴訟的權威，Alexander Wang今次認真有排煩。

最先大爆Alexander Wang黑幕的男模Owen Mooney。（TikTok）

男模Owen Mooney是第一個網上指控Alexander Wang的受害人，指他於2017在紐約某夜店被Alexander Wang非禮，更曾目擊Alexander Wang性騷擾其他男模，在別人杯中落藥；甚至強暴自己的朋友，當中包括異性戀男士及跨性別者，可惜A.Wang家族勢力龐大，其劣行才沒有被揭發。

Keaton Bullen於個人IG指控Alexander Wang。（Keaton Bullen）

而且屋漏偏逢連夜雨，正當Alexander Wang將面臨龐大法律訴頌外，今日再有一名就讀Parsons School of Design的21歲學生Keaton Bullen於網上宣稱，指自己2019年在紐約某夜店認識了A.Wang，這位名設計師先請他飲Vodka並帶他上舞池，之後卻突然拉開Keaton褲頭拉鍊，伸手撫摸其下體，更直言「想帶他回家」。雖然Keaton最後安全逃脫，卻一直帶有陰影，故今日決定走出來，訴諸其劣行。

雖然相識滿天下，但是非纏身，想來好多明星朋友都會和Alexander Wang割席。（GettyImages）

割席的當然不止名人，就連品牌都一樣現實了吧？（adidas）

面對各種指控，想來Alexander Wang以及其同名品牌在未來一排時間，都勢必成為聲討對象。不少網民一直呼籲大家罷買品牌產品和Unlike其IG，而事實上自事件發生以來，Alexander Wang品牌IG的活躍度亦已大不如前，最新一個帖文只是向大說聲Happy Lunar New Year而已，不過IG Story則仍然時有更新，並沒有消聲匿跡。