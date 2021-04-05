上海第一網紅馬路具煙火氣　小眾品牌、美食、小店感受另類時尚

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-04-05 10:30

上海洋氣的馬路很多，接地氣的也數不過來。要說兩者兼具的是哪條，它肯定能上榜。 想要逛街，上海時髦青年不會錯過烏魯木齊中路。它被稱為「上海第一網紅馬路」，貫穿了安福路、五原路、長樂路，武康路和常熟路也在附近。曾經紅極一時的它，最近經歷部分店面調整後，再度迎來了打卡熱潮。等天暖回春之後，穿上裙子、套件風衣，週末就可以約散步了。

這條300米的馬路不長，但每走一步就能發現一家寶藏小店。

風靡全球的北歐生活品牌Kate Wood旗艦店、素然旗下的時尚集合店3ge3 project都坐落於此。逛累了，有紅遍全網的意大利手工冰淇淋店Bonus、一條路上連開3家分店的日式復古café，和充滿異域風格的中東餐廳Eli Falafel，隨手挑一家坐下，都不會讓人失望。

同為網紅馬路，烏魯木齊中路多了一抹煙火氣。人們從西式咖啡館出來，緊接着去旁邊的燒臘店淘些美味；在烏中市集買好蔬果，不忘捧上一束鮮花回家。在看似普通的小店內，能找到那波里風味、米蘭風味和匈牙利風味的薩拉米，以及丹麥進口的奶製品；不小心就錯過的雜貨店裏，店主說一口流利的外語。

趁著氣温回升前，讓編輯帶著大家放慢腳步，看看烏魯木齊中路上有哪些值得一逛的吧。

1. 時尚&生活方式

+ 4 + 4 + 4

3ge3 project

3ge3 project是素然旗下的小眾品牌集合零售店，常常引來眾多潮人聚集。1樓其中一面牆上貼滿玻璃，讓整個空間更加簡潔敞亮。最顯眼的位置，擺著日本當紅藝術家平山昌尚的當季新品。他活躍在日本和歐洲的博物館和獨立畫廊，常年擔任東京藝術書展和日本平面設計展的主視覺。服裝配飾之外，1樓還售賣與其他設計師聯名的馬克杯、餐盤等生活小物。

去年9月在上海當代藝術博物館舉辦的M/M Paris設計展覽，紅到出圈。3ge3 project與博物館、M/M Paris共同合作的餐盤，共有4種不同顏色，色彩大膽鮮豔，加上磨砂的質感，尤其適合在温暖的家居場景使用。用上它們，吃水果也成了儀式感滿滿的事情，同時又流露出主人的好品味。

二樓是一個開放式的展陳空間，時常舉辦國內外小眾藝術家的展覽。

3ge3 project 地址：上海烏魯木齊中路243-1號、243-2號 營業時間：週一至週日10:00-21:00

Kate Wood

站在烏魯木齊中路336號門口，隨手一拍就很時髦。佔據櫥窗中心位的自行車，是荷蘭品牌Kate Wood的明星產品。連著名時裝設計師Paul Smith也是Kate Wood的粉絲，曾把自己收藏多年的自行車直接搬進倫敦Soho的門店內。他家的自行車框架材料，全部選自3年以上老竹，經過炙烤後不易腐爛，更加堅固。連接處包裹了多層麻纖維和蜜蠟，經過封印、打磨後保留了自然的竹子紋理，極具前衛感。

店內的眼鏡框、手錶鏈、手機殼、球拍也都是純手工製作，融入的木質元素，無一不反映出設計師對大自然的熱愛。麻繩、木塊，經過一番手工改造後成了店裡面搶眼的裝飾。Kate Wood彷彿把大自然的精髓搬進了店裡，向顧客訴說著獨具特色的慢生活。

Kate Wood 地址：烏魯木齊中路336號 營業時間：週一至週五09:30-21:30，週六至週日10 :00- 21:30

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YU.Studio

這家手作皮具店最早在安福路上，最近搬來了烏中路。店內面積雖小，但五臟俱全。店家最常使用的小牛皮，質感柔軟細膩。在這裏，能淘到各式包包、編織鞋、羊毛氈的胸針等小玩意，全手工製作，價格還不貴。

最裡側有一面玻璃櫃主賣配飾。除了國內小眾設計師的作品，還有不少是絕版Vintage。它是眾多平價小店裡，值得一逛的地方。

YU. Studio 地址：烏魯木齊中路196號 營業時間：週一至週日11:00-20:30

2. 餐飲&甜品

+ 2 + 2 + 2

Bonus

上海的時髦女孩們即使沒吃過Bonus，也一定聽好友說起過它。走進白色大門，粉色系裝修、軟軟的沙發座，搭配略顯粗曠的磚石地板，讓我想到了意大利的夏天，浪漫、自由。

這家意式雪糕品牌，曾以高郵鹹蛋黃口味一夜成名。最近比較紅的口味裡，給大家重點推薦3款。棗泥夏威夷果很特別。棗泥在奶油的包裹下，口感豐滿甜美，和奶香、堅果香混合後，恰到好處的一絲酸度讓所有味道達到了平衡。大紅袍朗姆入口濃鬱，豐富的茶香和酒香交織，就像在品味東西方文化碰撞的味道。藍紋芝士，是西方美食界裡堪比臭豆腐的話題明星。第一口下肚，味道像小時候喝的牛奶，醇香濃厚到讓我欲罷不能。（友情提示：對藍紋芝士無感的朋友不要輕易嘗試。）

Bonus 地址：烏魯木齊中路243-3號 營業時間：週一至週日11:00-21:30

fine cafe&canteen

說到日式甜品店，不得不提fine cafe&canteen。許多女生特地從其他城市前來打卡，有時候甚至要排將近2小時的隊。

天氣轉暖後，他們便會開賣昭和風刨冰，而且只賣3個月。讓我記憶深刻的是百香果口味，汁液淌進奶油後，迸發出一股清爽的味道。綿密的刨冰裡夾雜了飽滿的果籽，口感豐富而不甜膩。

單點刨冰不提供座位。如果選擇堂食，我推薦坐在臨街窗邊的木質桌邊。頭頂是傳統紙燈籠和經典的水玉波點裝飾，眼前是精緻的復古陶瓷器皿。點一份雜莓奶油鬆餅，看看烏中路的斑駁樹影，也許你會感嘆：日劇片場不過如此。

fine cafe&canteen在烏魯木齊中路還有另外兩家小店，分別主打甜品蛋糕和日式家庭料理。日式料理店裡有間小小的雜貨舖，古董發燒友們可以行動起來了。

fine cafe&canteen 地址：烏魯木齊中路192號 營業時間：週一至週五10:30-18:30，週六至週日10:00-19:00

FINE西洋菓子店 地址：烏魯木齊中路361號 營業時間：週一至週日11:00-20:00

FINE FAN zakka&canteen 地址：烏魯木齊中路243-6號 營業時間：週一至週日11:00-20:30

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Eli Falafel

如果說前面的幾家小店代表了烏中路的多元與時尚，上海第一家黎巴嫩餐廳Eli Falafel則是隱秘在烏中的一塊寶藏。進門的那一刻，好像誤入了中東的某個小鎮。音響裡正在播放用傳統樂器烏德琴演奏的《The Sound of Silence》。

只見來自巴基斯坦的廚師在櫥窗另一側烙餅，兩個阿拉伯長相的帥小夥在靠窗的吧枱位悠閒地聊天、吃捲餅。另一側，三個中國女孩子正在吃午後甜點——黎巴嫩布丁。

我最心水的是法拉費沙拉。丸子由鷹嘴豆和其他豆類磨成豆泥油炸而成，口感酥脆。旁邊搭配有清爽的番茄和酸黃瓜，完全不油膩。他家的法式炸薯條也別具一格，搭配特有的奶油蒜醬，幸福感直線飆升。如果你厭倦了傳統brunch，不如來試試。

Eli Falafel 地址：烏魯木齊中路294號 營業時間：週一至週日11:00-23:00

3. 生鮮菜市

Swiss Butchery

坐落在烏中北端的Swiss Butchery是一家肉食生鮮店。在這裡，可以輕鬆找到進口的安格斯牛尾、切片牛仔骨，新西蘭牛眼肉、牛側腹、牛腩，自製德國烤腸、荷蘭肉腸、羊肉香腸等。喜歡白肉的，全雞、雞胸肉、雞琵琶腿、雞去骨上腿肉，鴨胸肉、鴨腿肉也足夠挑選。另一側，陳列着進口調味料、酒和奶製品。

店主來自瑞士，曾在2016年的設計上海展上用一道「香草脆皮烤牛排」驚艷眾人。現在店裡還開設有特色烹飪班，老師都是來自墨西哥、英國、意大利等地的大廚，感興趣的朋友可以去瞄一眼。

Swiss Butchery 地址：烏魯木齊中路86號 營業時間：週一至週日09:00-20:00

紅怡副食品店

烏中路的常客裡面，十有八九知道「牛油果阿姨」。她是紅怡副食品店的店主，這也是全上海最早賣牛油果的店鋪之一。

因為價格良心，許多租住附近的外國人常來購買散裝蔬果。為了能和他們順利交流，「牛油果阿姨」自學英語，據說已經達到了八級水準。

紅怡副食品店 地址：烏魯木齊中路274號 營業時間：週一至週日07:00-21:00

烏中市集

烏中市集經過改造後，早已成了熱愛生活的上海青年必去的打卡地。復古的色調，乾淨整潔的攤位，明碼標價的蔬果和攤主資訊，我進去之後就慢下了腳步，想好好逛一逛、買點什麼。

二樓的柴米多主打雲南菜，吃完小鍋米線，喜歡DIY的朋友還能帶點臘排骨、桃膠、特色穀物回去。

走出烏中市集，我見到了好幾位左手抱花，右手提肉的都市青年。烏魯木齊中路正在默默見證上海的光鮮亮麗，同時，也捕捉了人們最真實的生活寫照。