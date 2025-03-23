日本西裝品牌超高性價比商務皮鞋　舒適輕盈又防水只賣港元$400

【日本設計/日牌】無論從事什麼職業，現今各位上班一族已經不能只安坐辦公室處理一整天事務，外出跑街見客已成為工作一部分，所以一對能提供一整天舒適、減輕疲勞、輕盈的皮鞋是相當重要，但坊間一對「見得人」的皮鞋大多比較重身，或是價格高昂，如作為每天日常上班鞋，又不是每人都願意花錢購買，為了解決以上的考量條件，日本青山商事旗下的SUIT SQUARE支線近日便推出一系列商務皮鞋，為每位「打工仔」帶來貼地之選。



UNIVERSAL LANGUAGE「PERFORMANCE」皮鞋系列（SUIT SQUARE）

相信如果大家曾到訪過日本，也應該記得「洋服の青山」這家西服店，同樣隸屬於創立在1983年的青山商事株式会社，品牌一直以來為提供合適亞洲人身型的西裝，並糅合傳統英國與意大利的細節，深受日本上班族喜愛，但「洋服の青山」對於年輕一代來說都可能較為成熟，為滿足更加多樣化的新興商業場合，青山商事在2023年5月便創辦了SUIT SQUARE店舖，提供新世代商務套裝，從基本西裝系列到訂製西裝與休閒服均包攬。

青山商事株式会社旗下的SUIT SQUARE店舖（青山商事株式会社）

僅僅成立一年多的SUIT SQUARE已迅即成為日本後生輩購買「返工衫」的地方，最近店中的品牌UNIVERSAL LANGUAGE推出全新功能性正裝皮鞋系列「PERFORMANCE」，一共三款包括Derby Shoes、Penny Loafer及Bit Loafer。

UNIVERSAL LANGUAGE「PERFORMANCE」Derby Shoes皮鞋（SUIT SQUARE）

UNIVERSAL LANGUAGE「PERFORMANCE」Penny Loafer皮鞋（SUIT SQUARE）

UNIVERSAL LANGUAGE「PERFORMANCE」Bit Loafer皮鞋（SUIT SQUARE）

UNIVERSAL LANGUAGE今次推出「PERFORMANCE」旨在對應每天長時間走路，並需要穿上正宗西裝的上班族，三款鞋作主打輕量感，Derby Shoes僅重242克、Penny Loafer重227克、Bit Loafer亦只重226克，皆因鞋款採用全黑彷皮（Action Leather）為素材，這種皮革是在表面注入上塗層，令皮革變得柔軟且防水，配合泡沫海綿鞋墊及EVA休閒鞋底製作。

Derby Shoes僅重242克（SUIT SQUARE）

擁有防水性能（SUIT SQUARE）

皮革相當柔軟（SUIT SQUARE）

另外鞋底兩側縫合亦採用Mckay馬凱製法，將鞋面與鞋底直接透過車線縫合，大大提高耐用性，不過最值一提，是三款鞋作的價錢也相當合理，只需$7,689日元（約$399港元），其性價比應該無人能及！