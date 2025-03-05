朗拿甸奴再度踩入時裝界　西班牙街牌森巴風設計回憶細哨重要時刻

【朗拿甸奴/細哨/NUDE PROJECT/足球】曾效力巴塞隆拿的巴西足球傳奇「細哨」朗拿甸奴（Ronaldinho）於2018年退役後，已很少再踏足綠茵球場，近年卻轉戰時裝界，所講的不是朗拿甸奴自立門戶創辦品牌，而是憑他多年來以雙腳表現出「Jogo Bonito」踢出漂亮的態度，吸引時尚領域的人跟他合作，繼上年與美國品牌KidSuper跨界聯乘後，最近再受西班牙街頭服裝單位NUDE PROJECT推出別注，難道「細哨」希望勇奪時裝界金球獎？



NUDE PROJECT聯乘朗拿甸奴系列（NUDE PROJECT）

這次NUDE PROJECT攜同朗拿甸奴的別注系列，命名為「Lil Kid, Big Dreams」，向朗拿甸奴的傳奇職業生涯作出致敬外，「小孩，大夢想」也標誌兩位創辦人Alejandro Benlloch與Bruno Casanovas當初希望成立NUDE PROJECT的思想，整個系列包含男、女裝，設計出皮褸套裝、針織球衣、鮮色女生運動服、牛仔短褲等等，完美呈現出里約熱內盧的陽光與海灘森巴氛圍。

NUDE PROJECT聯乘朗拿甸奴的「Lil Kid, Big Dreams」系列（NUDE PROJECT）

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NUDE PROJECT聯乘朗拿甸奴的「Lil Kid, Big Dreams」系列（NUDE PROJECT）

不過最具焦點性的作品，非印有朗拿甸奴的肖像莫屬，除了圖案T恤外，相信令人相當有共鳴的一款針織衛衣是移植上2005年12月，朗拿甸奴榮獲金球獎後回歸魯營球場接受球迷歡呼時，他親吻母親的畫面，相當感動並具標誌成就性，再者本回NUDE PROJECT更挑選各人生階段的「細哨」樣貌製作衣物，當環觀所有單品後，確實猶如回顧其足球旅程一樣。

朗拿甸奴榮獲金球獎後回歸魯營球場親吻母親的作品（NUDE PROJECT）

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朗拿甸奴榮獲金球獎後回歸魯營球場親吻母親的畫面（Getty Images）

來自西班牙的街頭品牌NUDE PROJECT，於2018年由兩位年僅十八歲，充滿夢想、渴望創造與眾不同事物的巴塞隆拿年輕人在宿舍中萌生起創立品牌的念頭，一年過後，這兩位主理人Alejandro Benlloch、Bruno Casanovas真的創辦了NUDE PROJECT。

藉着NUDE PROJECT業務急速起飛，二人毅然輟學集中管理營運品牌，直至今天，短短五年多的時間，NUDE PROJECT已在歐洲建立了七家店鋪及一家咖啡店，之所以如此成功，皆因Alejandro Benlloch與Bruno Casanovas異口同聲地認為：「NUDE PROJECT堅信『與眾不同』的大前提，這不僅是一家服裝公司，還是圍繞著生活方式的態度。」

NUDE PROJECT聯乘朗拿甸奴系列（NUDE PROJECT）

自細便是巴塞隆拿球迷的Alejandro Benlloch與Bruno Casanovas，慶幸地成長於「細哨」所效力的黃金年代，這次二人終於完夢，破天荒地攜同偶像朗拿甸奴展開特別合作企劃，透過衣物展示森巴足球理念——Jogo Bonito，在葡萄牙語中意指「美麗遊戲」，代表巴西人對華麗足球的熱愛以及娛樂魅力。

NUDE PROJECT聯乘朗拿甸奴的「Lil Kid, Big Dreams」系列（NUDE PROJECT）

NUDE PROJECT聯乘朗拿甸奴的「Lil Kid, Big Dreams」系列（NUDE PROJECT）