美式文化影響New Vintage新潮流　剖析Patagonia經典設計耐看關鍵

【Patagonia/New Vintage】近年潮流界興起了一股New Vintage風潮，是源於對美式復古設計的喜愛，有別於傳統古着Vintage追求元祖初代設計，New Vintage推崇復古設計美學，喜歡懷舊味道卻不愛二手古着，於是「全新的古着」應運而生，前者四處搜羅昔日原版，後者則尋覓復刻新作。然而，不管是哪一派別，有個品牌是他們共同追捧的——Patagonia。



Patagonia向來是正宗Vintage愛好者的最愛品牌之一。例如在古着大國日本，當地時尚界一向熱衷美國長青服飾，早於70年代美國流行文化大舉進入日本，當時年輕人迷上了美國音樂、電影和服裝，慢慢孕育出Vintage古着概念，除了搜尋牛仔和軍裝，戶外服同樣是他們的目標，而來自美國的Patagonia，品牌堅毅冒險的探索精神深深影響年輕人的生活態度，其服飾設計也令他們著迷，盛載歷史文化又代表著永不過時的時尚經典。

Patagonia早已風靡男神木村拓哉與人氣品牌NEAT創辦人西野大士，他們經常穿上舊版Patagonia示人，展現真心喜愛。日本更有Patagonia古着狂迷，收藏不同年代、顏色、圖案和製造國家的作品，猶如迷你Patagonia Archive檔案庫。而一些早期Retro-X、Snap-T或絕版SST，在拍賣網站上更被炒至天價，可見經典設計有價有市。

日本古着狂迷收藏大量Patagonia經典設計（IG@toshiya10480824）

另一方面，New Vintage並非追求初代100%原汁原味的信徒，而是渴望將懷舊元素與現代設計合二為一的精髓。那麼，為何New Vintage愛好者同樣對Patagonia情有獨鍾？在瞬息萬變的潮流世界中，許多快時尚服裝不到一季便過時，Patagonia卻從不追逐短暫潮流，而是專注打造歷久彌新的經典。這些設計經得起時間洗禮，能跨越時尚洪流，其Long-lasting的獨特氣質令New Vintage迷趨之若鶩，同時符合Patagonia的「Buy Less, Demand More」核心價值，真正的時尚不是無止境的消費。

日本媒體New Vintage專題經常出現Patagonia蹤影（houyhnhnm）

Patagonia為守護地球不遺餘力，從創立『1% for the Planet』組織，到品牌創辦人Yvon Chouinard將公司所有股權和利潤捐獻給注重環境生態保育的非牟利組織。品牌亦通過使用回收材料和設計可修復的產品，全力推動綠色設計以改變行業生態。至於Vintage與New Vintage的穿搭之道，則以另一種方式呼應環保——追求Classic味道。以Patagonia的經典Retro-X為例，這款面世逾三十年的設計至今仍不過時，更深深影響潮流發展。一件跨越數十載的長青設計，既是風格的象徵，也在某程度上體現對環境的承諾。

Patagonia的設計不花巧卻永恆，展現物料以外的環保態度。（Patagonia）

我們就從Retro-X開始，細看Patagonia設計如何將永續理念注入Timeless時尚之中。

Retro-X Jacket流行三十多年，是品牌傳奇設計。（IG@freaksstore_official）

【Retro-X Jacket】

Retro-X外套由創辦人Yvon Chouinard於70年代改良自聚酯纖維Pile Jacket，其標誌性的「抓毛衫身+尼龍小袋」設計，成為日後其他品牌Fleece外套設計的重要藍本，開創Urban Outdoor風格。該外套橫跨Vintage與New Vintage風潮，在日本街頭Snap中曝光率極高。其優良的保暖性與速乾性，加上100%循環再生聚酯纖維的材質，內在美與外在美兼備。

Baggies Shorts有多種配色，由戶外到日常都能襯出時尚味道。（Patagonia）

Baggies Shorts可以穿出不同風格，擴闊戶外短褲的穿搭可能性。（IG@dearbyark）

【Baggies Shorts】

短褲也能成為Classic？沒錯。Baggies Shorts並非普通運動短褲，除用上廢棄魚網再生物料外，其三袋設計、橡筋腰帶與網布內襯的組合，功能上行山玩水都可以，曾贏得戶外活動愛好者的青睞。如今，New Vintage愛好者則開拓全新穿搭可能性，這款短褲提供多種顏色和圖案選擇，並細分不同長度，可搭配斯文恤衫和皮鞋，碰撞出Dress與Outdoor結合的新美學。

Patagonia Responsibili-Tee T-Shirt是百搭之選（IG@clot_studios）

【Responsibili-Tee T-Shirt】

T-Shirt幾乎是每個人日常生活中必備的服飾，而在古着潮流世界中，有些絕版T-Shirt的價格飆升、甚至天價，所以印有經典圖案或口號的新品T-Shirt應運而生，成為熱門New Vintage時尚單品。Patagonia的Responsibili-Tee T-Shirt系列以回收膠樽及布碎製造，除了品牌經典的山脈Logo外，還有海洋、郊野、動物及環保相關的標語，既有Timeless的特質，又展現守護地球的態度。不一定需要購買貴價古着，反而T-Shirt經用家穿著後留下的歲月痕跡，將其變成100% 屬於自己的獨一無二的復古風味。

Black Hole Bags實用又耐用，一直深得戶外活動愛好者歡迎。（Patagonia）

少女風配襯 Black Hole Bags時尚有型（IG@hyeng_ii）

【Black Hole Bags】

功能性潮流當道，大家不約而同尋找多功能包袋。Patagonia的Black Hole Bags系列選擇多樣化，涵蓋腰包、背包、Tote至行李袋等多種款式，具有防水、耐磨、抗撕裂的特性之餘，亦已全面採用rTPU環保素材製作，將綠色設計推向新高度的同時，其設計也深受時尚人士喜愛。多樣的尺寸與顏色選擇，配合Classic永不過時的設計，不僅適合山系風穿搭，配襯牛仔、碎花等復古服飾同樣好看，完全符合New Vintage風格的選物法則。

Better Sweater® Vest簡潔設計，one tone穿搭展現層次感。（IG）

印有公司Logo的Better Sweater® Vest成為古着迷收藏目標（IG）

【Better Sweater Vest】

Better Sweater Vest是Patagonia的經典設計，深受銀行和金融公司的青睞，常被印上企業Logo後成為職員的制服，因此有「Finance Bro Vest」之稱；它的簡潔款式亦是Normcore潮流的熱門選擇，在中古Vintage市場非常受歡迎。Better Sweater Vest以灰色、黑色和深藍色等長青色調為主，方便日常穿搭，無論搭配正裝、牛仔褲還是短裙，都能展現時尚感，為Total Look增加層次感。

【SHOP INFO】

Patagonia亞士厘道店

地址：尖沙咀亞士厘道21號地舖

電話：2191 1190

網站：www.patagonia.com.hk