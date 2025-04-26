L'ECHOPPE聯乘REPRODUCTION OF FOUND　重演adidas德訓與跑步科技

【L'ECHOPPE／REPRODUCTION OF FOUND／聯乘／德訓鞋】近年隨著採用T-Toe設計的adidas Samba復刻熱潮，連帶German Army Trainer也人氣急升，除了adidas有自家推出外，日本品牌REPRODUCTION OF FOUND（ROF）的現代化復刻，也讓GAT成為日常造型中極度百搭之作，並吸引SOPHNET.、Kaptain Sunshine、beautiful people⁠等品牌進行聯乘，近日ROF宣布再度跟金子惠治主理的L'ECHOPPE合作，融入adidas歷史中兩大經典基因，創作出嶄新性極高的鞋款！



L'ECHOPPE聯乘REPRODUCTION OF FOUND German Racer鞋作（L'ECHOPPE）

L'ECHOPPE聯乘REPRODUCTION OF FOUND German Racer鞋作（L'ECHOPPE）

德軍訓練鞋German Army Trainer（GAT），早年間被Maison Margiela、Dior Homme的高級重塑下，成為時裝鞋履界炙手可熱的款式。眾所週知，當時還未分家創立adidas與PUMA的Adolf Adi Dassler和Rudolf Dassler兄弟，曾一起合辦Dassler Brothers鞋靴企業為德軍生產訓練運動鞋，「分手」後adidas成功拿下西德製鞋訂單，延續在七、八十年代持續生產德訓鞋。時至今天，大家對GAT也相當熟悉，不過其實在同年代中，adidas除了製作平底德訓鞋，也有設計專為戶外訓練之用的跑鞋款German Army Sports Trainers。

L'ECHOPPE聯乘REPRODUCTION OF FOUND German Racer鞋作（L'ECHOPPE）

L'ECHOPPE聯乘REPRODUCTION OF FOUND German Racer鞋作（L'ECHOPPE）

German Army Sports Trainers細節上存有一些當今adidas運動鞋的不少元素，例如ZX500的鞋帶D扣，形態與鞋底緩震則貌似LA Trainer，而鞋頭與鞋側就採用麖皮配合鞋身皮革，鞋底以七十年代起德軍第一次生產German Army Trainer就已經採用的BW SPORT橡膠粒狀防跣底，全對鞋作以深藍示人，原版感覺相當時尚，絕對看不出是一雙五十年前的軍用訓練鞋。

原版German Army Sports Trainers：

原版German Army Sports Trainers（fruitsfamily）

adidas Originals LA Trainer（StockX）

adidas Originals ZX500（StockX）

來到今次L'ECHOPPE與ROF的別注，雙方便挑選了這雙較為罕見的German Sports Trainers戶外跑鞋為創作基礎，命名為German Racer，設計上，鞋型的外觀輪廓與原版德軍訓練跑鞋有着同一氣息，但最具代表性位置是，金子惠治破格地將adidas於1984年首次推出的科技跑鞋Micropacer鞋帶蓋章作移植，當年Micropacer這塊鞋蓋是專門擺放電子時計，但今次的聯乘款則刻意刪去時計窗口細節，從而提升簡約時尚感，另外在配色方面，低調全黑版之餘，亦特別製作銀色版本，完美致敬adidas Micropacer的未來氣息。

L'ECHOPPE聯乘REPRODUCTION OF FOUND German Racer鞋作（L'ECHOPPE）

L'ECHOPPE聯乘REPRODUCTION OF FOUND German Racer鞋作（L'ECHOPPE）

L'ECHOPPE聯乘REPRODUCTION OF FOUND German Racer鞋作（L'ECHOPPE）

adidas Originals Micropacer（StockX）