頭戴式耳機｜日本品牌km5挑戰蘋果、Koss　極簡設計Y2K造型必備

【頭戴式耳機/km5/Apple/蘋果/Koss/Y2k】Y2K復古風潮下的造型，不可或缺的單品除了Vintage圖案T恤、束腳傘兵褲、毛公仔掛飾外，頭戴式耳機亦是重點之一，令Apple AirPods Max和Koss Porta Pro成熱門之選。最近，日本新世代音樂品牌km5也來分一杯羹，帶來了全新耳機Lightwear Headphones Hp1。



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km5 Lightwear Headphones Hp1（km5）

日本音響品牌km5於2022年推出方形CD機Instant Disk Audio Cp1與Cp2後聲名大噪，早前更吸引到時尚百貨BEAMS旗下支線bPr BEAMS進行聯乘，變奏出猶如CD盒般透明版，當用家放入喜愛唱碟時，CD機彷彿變成專輯的專屬畫框，其簡約設計背面提供螺絲位，掛在牆上猶如一款絕佳的品味家居裝置，潛移默化地推廣Y2K生活重點「CD文化」。

km5 Cp1與Lightwear Headphones Hp1（km5）

km5 Cp2與Lightwear Headphones Hp1（km5）

bPr BEAMS聯乘km5 Cp1（km5）

近日km5再度擴展音響設備系列的完整性，宣布推出全新頭戴式耳機，Lightwear Headphones Hp1作為與CD機「CP系列」的一體感開發產品，整體設計簡潔有序、精緻輕盈，透過圓、方的俐落幾何線條搭載不鏽鋼帶，呈現出八、九十年代的復古氣息。

km5 Lightwear Headphones Hp1（km5）

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此外在操作部分，例如電源、音量調整、播放與暫停等功能亦刻意設置在耳機圓角下方，不影響外觀視覺。km5更細心地照顧時尚獨有性，耳機可根據用家心情來自行調整耳罩顏色，作為配襯服裝時的點綴亮點。

km5 Lightwear Headphones Hp1功能操作圖（km5）

再者在功能上，Hp1同時備有藍牙與有線連接，也配有40mm高品質驅動單元，讓耳機可發揮出無損、清晰、寬廣、強勁的音色，從低音到高音，音域相當廣闊，有線的另一好處是，即使耳機電池耗盡也可連接到手機或電腦繼續使用，Hp1一次充滿電更可支援長達24小時連續播放，解決各位最怕遇到的「不夠電」問題，絕對是時尚、音色兼備之作，無論在日常配襯或享受音樂的高質之選。

km5 Lightwear Headphones Hp1配備有線功能（km5）

km5 Lightwear Headphones Hp1配備有線功能（km5）