Miu Miu與NB再推Tenniscore　為美國冠軍女網球手歌芙創御用戰衣

【Miu Miu／New Balance／薄底鞋／聯乘】上年Miu Miu全因一雙與New Balance合作的聯名鞋作530大爆發，令球鞋世界猶如展開了薄底鞋戰事。加上Miu Miu優雅與運動美學並重的「Gymnasium」健身系列，鞏固了品牌在復古運動風的地位。近日，Miu Miu再度宣布攜同好拍檔New Balance帶來全新別注，而這次更攜同美國網球冠軍級女選手歌芙（Coco Gauff）一同參與。



Miu Miu聯乘New Balance「歌芙」別注系列（Miu Miu）

Miu Miu聯乘New Balance「歌芙」別注系列（Miu Miu）

Miu Miu聯乘New Balance「歌芙」別注系列（Miu Miu）

今次Miu Miu、New Balance與歌芙的聯乘系列，當然有大家期待的焦點鞋作530出現，全新聯名版同樣延續薄底、修長輪廓，雙鞋帶設定依舊保留，不過物料運用上，三方決定移植擁有透氣度的網眼素材為軸心，拼合皮革與麖皮，盡顯夏日運動感，並帶來三種配色，分別有灰、黑、銀。

Miu Miu聯乘New Balance 530「歌芙」別注球鞋（Miu Miu）

Miu Miu聯乘New Balance 530「歌芙」別注球鞋（Miu Miu）

Miu Miu聯乘New Balance 530「歌芙」別注球鞋（Miu Miu）

再者，Miu Miu將會為歌芙重新設計聯名款落場版戰靴New Balance Coco CG2，線白、銀白散發簡約氣息，美觀以外球鞋配備全新技術，滿足歌芙在球場上的專業需要，而場外歌芙則會換上530聯名鞋款，搭配聯名運動套裝。

Miu Miu聯乘New Balance Coco CG2（New Balance）

Miu Miu聯乘New Balance Coco CG2（New Balance）

Miu Miu與New Balance希望令系列更加完滿，除了人氣薄底波鞋530外，雙方首次設計出服裝單品，多款網球裝束如運動外套、背心、訓練褲以至連身裙均注入復古色彩，亦分別透過海軍藍色、綠色、寶藍色三大色系主導，用於往後歌芙在羅馬（海軍藍色）、柏林（綠色）和辛辛那提（寶藍色）舉行的錦標賽中穿用，成為歌芙網球場上的御用戰衣。

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為了展現此別注的獨有Miu Miu美學，兩大品牌本回也誠邀了2021年加入Miu Miu團隊的造型幕後主腦Lotta Volkova進行形象拍攝設計，造型錄可見歌芙簡約地穿用一身網球運動服，上身配有Polo恤呈現「攝衫」束腰細節，更在手臂添加針織手套與銀飾，將Tenniscore發揮到極致，誰說運動裝不能如此時尚。

由Lotta Volkova負責形象拍攝設計（Miu Miu）