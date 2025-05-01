百年歷史工裝外套　打工仔制服變UNIQLO、visvim時尚定番｜勞動節

撰文：黃沛鵬
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【五一勞動節】衣服潮流跟歷史文化發展密不可分，在今年五一勞動節，《一物》為大家解構為藍領工作服如何走上潮流之路。

每個工種各有其所需的服飾，當中有不少更進化成潮流服飾，軍服是人所共知的例子，而近年大熱的Blokecore就是從足球員的波衫演變出來。作為勞動階層的藍領，他們的工裝本身是以實用又耐用的設計剪裁為依歸，不經意地演變成時尚美學，由Vintage古着到品牌新品，至今仍是歷久常新的Classic。

昔日勞動階層的工作服成了日後時尚設計重要元素（Getty Images）

工裝外套有很多不同英文名稱，最簡單直接的統稱當然是Work Jacket，也有稱之為Coverall或Chore Jacket，從19世紀末的功能性工作服演變為當今時尚界的標誌性單品。其發展歷史不僅反映了工業時代勞動需求的變遷，也展現了時尚潮流如何從實用性中汲取靈感，並賦予其新的文化意義。

法國傳統「Bleu de Travail」工衣（le mont saint michel）

工裝外套的歷史可以追溯到19世紀末的法國。當時，法國的勞動階層，如農民、鐵路工人和工廠工人等，需要一款耐用且實用的外套來應對繁重的工作環境。這款外套最初被稱為「Bleu de Travail」（工作藍），因為它通常採用藍色的棉布、重磅厚身Moleskin帆布製成，這種面料堅韌耐磨，非常適合日常勞動的需求。

Carhartt舊廣告（IG）

早期的工裝外套設計極其簡單，注重功能性。通常配有三、四個口袋：兩個位於胸部，一個在下擺，用於存放工具、零件或其他小物件，這一設計不僅展現實用性，也為後來的經典風格奠定了基礎。這種外套在法國鄉村和工業區廣泛使用，成為勞動階層的象徵。越過大西洋來到美國，當地品牌Carhartt、Dickies亦生產工裝外套，重磅厚實的設定，不但適合Heavy Duty工作，粗獷造型更附合美國人魁梧的體型。到了20世紀，隨著工業革命的深入，工裝外套開始在歐洲和美國的勞動階層中廣泛流行起來，需求量激增，成為當時打工仔的主要服飾。

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UNIQLO向傳統工衣取材的Utility Jacket（UNIQLO）

到了20世紀50年代和60年代，工裝外套不但是美國工人階級的標誌性服裝，亦開始吸引其他群體的注意，例如藝術家、音樂家，他們將這款外套視為一種樸實無華的生活方式的象徵，同時帶有次文化的反叛基因。其後，工裝外套逐漸從純粹的工作服轉型為時尚單品，這一轉變得益於設計師對工裝、古着風格的重新詮釋。

日本是重塑工衣的聖地（資料圖片）

時至今日，工裝外套已不是古着或Carhartt、Dickies等傳統工裝品牌的專利，不論是大眾化快時尚品牌UNIQLO，還是街頭品牌Stussy、Supreme，都會向工裝取經；而日本更是重塑經典工裝的聖地，由BlueBlue、Kapital、Engineered Garments等復古風格，以至Porter Classic、visvim將之面料與手工再升級的高端版本。如同牛仔褲一樣，工裝外套跨越了時代與風格的文化符號，已成為了現代衣櫥中的百搭必備品。

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