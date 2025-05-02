經典法國工衣藍調魅力　川久保玲、Harry Styles都大愛｜勞工之美

云云經典工作服之中，源自法國的藍調工衣（Bleu de Travail）必然是其一。逾百年歷史的演進，法國工衣早已從工人制服變成時尚單品，影響當今潮流，今年勞動節《一物》為細說這傳奇設計。



法國工衣不僅是一件服裝，更是法國工業遺產與現代時尚交織的經典。這設計誕生早於19 世紀，最初為工廠工人打造耐用與實用的制服，採用靛藍染色的棉質面料，搭配簡約線條與多功能口袋，在工業革命時期成為工人不可或缺的日常服裝。時至今日，法國以至歐洲國家仍有工人穿上藍調製服作業，甚至以這服裝出席爭取勞工權益的活動，可見這工衣對勞工精神與態度的價值。

法國工衣選用無襯裡的藍色棉緞布成為設計標準化，這種棉緞面料以耐磨與舒適聞名，而靛藍染料隨時間褪色的「Patina」效果，工人經過工作勞動與清洗曬晾，為每件工衣留下獨一無二的個性，因此得到中古Vintage愛好者的追捧。而Vetra、le mont saint michel、Le Laboureur等法國工裝老字號，至今仍推出法國製造的藍調工衣，是法國時尚文化歷史不可或缺的一頁。

其後，這經典風格設計成為時尚界的靈感之源，影響力在時尚圈無處不在，不論是快時尚的UNIQLO、ZARA，還是高級日牌Porter Classic、visvim等，無不採用這設計，再混入現代化元素和精緻剪裁，推出致敬版本，展現工作服的優雅進化。

今次以The Icon、The Trend和The Crossover三個面向，為大家解說法國藍調工衣的獨特魅力。

【法國工衣】The Icon：Bill Cunningham

傳奇街拍攝影大師Bill Cunningham（Getty Images）

說到法式工衣的代表性人物，必然是已故傳奇街拍攝影大師Bill Cunningham。

這位曾親眼目睹Yves Saint Laurent如何走上成名之路，又曾採訪Christian Dior於1947年首個時裝騷的攝影師。後來Bill Cunningham決定鏡頭不只定格於華麗的騷場，還屬於街頭，以街拍形式來紀錄時尚，伴隨著他東奔西跑的，除了是Olympus Pen-D、Nikon FM2等不同相機和單車外，法式工衣同樣是他的重要標記。

Bill Cunningham指，他的法國工衣是當年在Bazar de l'Hôtel de Ville百貨公司以20美元購買，這款多個口袋的設計，適合攝影師放置鏡頭、菲林等工具器材，最後亦成為「Bill Cunningham制服」，昔日在巴黎時裝周的日子，遠處看到穿上藍調工衣的攝影師，大家都會認得是Bill Cunningham來。

【法國工衣】The Trend：The Row

男神Harry Styles穿上The Row的Jolene Jacket（Getty Images）

十多年前，時尚界曾興起了法國工衣的復古潮流，近年熱潮卻有所減退。不過，早前一人穿上了一件法國工衣風格的外套，隨即引起話題，這人是男神Harry Styles，而他身上的是The Row的Jolene Jacket。

因Quiet Luxury輕奢風而走紅的The Row，這次重塑了法國工衣成Jolene Jacket，源用了法式藍調之餘，也保留多口袋機能實用設計，不過The Row並非純粹的Copy & Paste，先是換上寬鬆Oversized剪裁，還加入口袋蓋、拉鏈配金屬鈕釦、背部，為原本粗獷工衣多添幾分簡約文藝色彩。

至於Harry Styles被多次捕捉到穿上Jolene Jacket的造型各有風味，唯一不變的是臉上法國Jacques Marie Mage太陽眼鏡。有次他是襯上粉紅色Polo恤、法式藍調布褲和殘舊Vans波鞋，帶點隨性；另一次則是結上全部Jolene Jacket的鈕釦，然後配搭灰色西褲，白襪和Loafer皮鞋，介乎於Street與Dress的味道；他還會以Jolene Jacket襯上短褲、波褲等，不但顯出他的確很愛這外套，同時顯示出外套可塑性極高，適合多元化穿搭。

The Row的Jolene Jacket有Harry Styles的加持，即使定價$14,300，也被搶購一空。

【法國工衣】The Crossover：COMME des GARCONS

COMME des GARCONS支線CDG跟Good Design Shop合作Remade中古法國工衣（Yahoo Shopping Japan）

雖然很多品牌會推出自家風格的法國工衣，如Porter Classic、visvim、Needles，甚至是UNIQLO，但又有品牌選擇向傳統的正宗設計致敬。川久保玲對法國工衣情有獨鍾，她的COMME des GARCONS不下一次推出聯乘版本法國工衣，例如支線CDG跟Good Design Shop合作，搜羅一批中古Vintage法國工衣，除了留下了工人工作的汗水與歲月痕跡，再在背部絲印上「CDG COMME des GARCONS」字樣增加時尚氣息，令到每款都是獨一無二。

CDG聯重Le Laboureur法國工衣（Docent Shop）

相近手法COMME des GARCONS亦曾應用到跟法國工作服老字號Le Laboureur的聯乘企劃中。於1956年成立Le Laboureur，從舊農夫的工作服中取得靈感設計自家工作服，至今仍維持自己家族的工廠生產，堅守法國製造的宗旨，此別注在厚實的Moleskin帆布面料上絲印上「CDG COMME des GARCONS」字樣，愈穿得多，愈洗得多，愈舊愈美麗。