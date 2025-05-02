經典法國工衣藍調魅力　川久保玲、Harry Styles都大愛｜勞工之美

撰文：黃沛鵬
出版：更新：

云云經典工作服之中，源自法國的藍調工衣（Bleu de Travail）必然是其一。逾百年歷史的演進，法國工衣早已從工人制服變成時尚單品，影響當今潮流，今年勞動節《一物》為細說這傳奇設計。

法國工衣不僅是一件服裝，更是法國工業遺產與現代時尚交織的經典。這設計誕生早於19 世紀，最初為工廠工人打造耐用與實用的制服，採用靛藍染色的棉質面料，搭配簡約線條與多功能口袋，在工業革命時期成為工人不可或缺的日常服裝。時至今日，法國以至歐洲國家仍有工人穿上藍調製服作業，甚至以這服裝出席爭取勞工權益的活動，可見這工衣對勞工精神與態度的價值。

法國工衣選用無襯裡的藍色棉緞布成為設計標準化，這種棉緞面料以耐磨與舒適聞名，而靛藍染料隨時間褪色的「Patina」效果，工人經過工作勞動與清洗曬晾，為每件工衣留下獨一無二的個性，因此得到中古Vintage愛好者的追捧。而Vetra、le mont saint michel、Le Laboureur等法國工裝老字號，至今仍推出法國製造的藍調工衣，是法國時尚文化歷史不可或缺的一頁。

其後，這經典風格設計成為時尚界的靈感之源，影響力在時尚圈無處不在，不論是快時尚的UNIQLO、ZARA，還是高級日牌Porter Classic、visvim等，無不採用這設計，再混入現代化元素和精緻剪裁，推出致敬版本，展現工作服的優雅進化。

今次以The Icon、The Trend和The Crossover三個面向，為大家解說法國藍調工衣的獨特魅力。

【法國工衣】The Icon：Bill Cunningham

傳奇街拍攝影大師Bill Cunningham（Getty Images）

說到法式工衣的代表性人物，必然是已故傳奇街拍攝影大師Bill Cunningham。

這位曾親眼目睹Yves Saint Laurent如何走上成名之路，又曾採訪Christian Dior於1947年首個時裝騷的攝影師。後來Bill Cunningham決定鏡頭不只定格於華麗的騷場，還屬於街頭，以街拍形式來紀錄時尚，伴隨著他東奔西跑的，除了是Olympus Pen-D、Nikon FM2等不同相機和單車外，法式工衣同樣是他的重要標記。

Bill Cunningham指，他的法國工衣是當年在Bazar de l'Hôtel de Ville百貨公司以20美元購買，這款多個口袋的設計，適合攝影師放置鏡頭、菲林等工具器材，最後亦成為「Bill Cunningham制服」，昔日在巴黎時裝周的日子，遠處看到穿上藍調工衣的攝影師，大家都會認得是Bill Cunningham來。

【法國工衣】The Trend：The Row

男神Harry Styles穿上The Row的Jolene Jacket（Getty Images）

十多年前，時尚界曾興起了法國工衣的復古潮流，近年熱潮卻有所減退。不過，早前一人穿上了一件法國工衣風格的外套，隨即引起話題，這人是男神Harry Styles，而他身上的是The Row的Jolene Jacket。

因Quiet Luxury輕奢風而走紅的The Row，這次重塑了法國工衣成Jolene Jacket，源用了法式藍調之餘，也保留多口袋機能實用設計，不過The Row並非純粹的Copy & Paste，先是換上寬鬆Oversized剪裁，還加入口袋蓋、拉鏈配金屬鈕釦、背部，為原本粗獷工衣多添幾分簡約文藝色彩。

至於Harry Styles被多次捕捉到穿上Jolene Jacket的造型各有風味，唯一不變的是臉上法國Jacques Marie Mage太陽眼鏡。有次他是襯上粉紅色Polo恤、法式藍調布褲和殘舊Vans波鞋，帶點隨性；另一次則是結上全部Jolene Jacket的鈕釦，然後配搭灰色西褲，白襪和Loafer皮鞋，介乎於Street與Dress的味道；他還會以Jolene Jacket襯上短褲、波褲等，不但顯出他的確很愛這外套，同時顯示出外套可塑性極高，適合多元化穿搭。

The Row的Jolene Jacket有Harry Styles的加持，即使定價$14,300，也被搶購一空。

在辦公室狂飆過山車？瑞典創意工作室打造社畜夢幻樂園｜勞動節百年歷史工裝外套　打工仔制服變UNIQLO、visvim時尚定番｜勞動節

【法國工衣】The Crossover：COMME des GARCONS

COMME des GARCONS支線CDG跟Good Design Shop合作Remade中古法國工衣（Yahoo Shopping Japan）

雖然很多品牌會推出自家風格的法國工衣，如Porter Classic、visvim、Needles，甚至是UNIQLO，但又有品牌選擇向傳統的正宗設計致敬。川久保玲對法國工衣情有獨鍾，她的COMME des GARCONS不下一次推出聯乘版本法國工衣，例如支線CDG跟Good Design Shop合作，搜羅一批中古Vintage法國工衣，除了留下了工人工作的汗水與歲月痕跡，再在背部絲印上「CDG COMME des GARCONS」字樣增加時尚氣息，令到每款都是獨一無二。

CDG聯重Le Laboureur法國工衣（Docent Shop）

相近手法COMME des GARCONS亦曾應用到跟法國工作服老字號Le Laboureur的聯乘企劃中。於1956年成立Le Laboureur，從舊農夫的工作服中取得靈感設計自家工作服，至今仍維持自己家族的工廠生產，堅守法國製造的宗旨，此別注在厚實的Moleskin帆布面料上絲印上「CDG COMME des GARCONS」字樣，愈穿得多，愈洗得多，愈舊愈美麗。

百年歷史工裝外套　打工仔制服變UNIQLO、visvim時尚定番｜勞動節Levi’s®x Beyoncé推新REIIMAGINE三部曲！紅頭巾重塑牛仔女神形象KENZO X Converse結合東洋美學與街頭風格！千元潮流精品輕鬆入手2025全新New Balance 1300JP鞋皇即將回歸！高級麂皮風格低調優雅Miu Miu與NB再推Tenniscore　為美國冠軍女網球手歌芙創御用戰衣謝霆鋒為啟德騷熱身盡曬名牌結他帶　荷蘭結他品牌可考慮為他復刻
時尚
歐美潮流
消費時尚
vintage
古着
Harry Styles
Comme des Garçons
聯乘