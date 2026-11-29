【專訪/JULIUS TART OPTICAL】講起美式復古眼鏡，1948 年於紐約誕生的 Tart Optical，在資深玩家心目中絕對是無可取代的殿堂級存在。由叛逆男神 James Dean到荷里活巨星 Johnny Depp 都是其忠實擁躉，旗下的 Arnel 與 FDR 框型，甚至可說是代表 Ivy Style 黃金年代的文化圖騰，不過當時品牌自70年代停產後，存世極少的這些古董鏡框，漸演變成有價無市、藏家夢寐以求的珍罕逸品。



直至2016年，當 Tart 家族後人 Richard Tart 遇上被譽為「當代眼鏡教父」的 Tommy O'Gara，一代經典終於迎來重生。憑著對美式文化的深厚底蘊，加上旗下日本鯖江頂級工坊 The LIGHT Co. 的精湛工藝，Tommy O'Gara將 Julius Tart Optical 的正宗血脈「神還原」。而最新Julius Tart Optical更攜手本地頂級手造眼鏡店 The New Black Optical，以最具代表性的傳奇型號「AR」為藍本，推出「Midnight」、「Sunset」及「Vintage Tortoise」三款專屬配色。

究竟一副誕生逾七十載的眼鏡框型，為何至今依然令無數潮人與收藏家愛不釋手？在保留美式靈魂與追求日本工藝之間，這位幕後推手又是如何拿捏當中的平衡？今次專訪，就讓我們一同走進 Tommy O'Gara 的設計世界。

問：Tommy O'Gara 先生，在你將 Julius Tart Optical 這個深具歷史底蘊的美國品牌重新帶入大眾視野的過程中，您是如何在忠於品牌的歷史檔案，與符合現代人的佩戴要求及當代美學之間找到平衡？

Tommy O'Gara：五十年代，Julius Tart 在紐約曼哈頓的花卉區自設工廠製作鏡框，並將成品批量運送至診所與藥房，這正是當時典型的銷售模式。（編按：50 年代的美國，眼鏡仍被視為視力矯正工具，並非時尚單品，因此當時 Tart Optical 的典型出貨方式，是將鏡框裝入簡約的小紙袋內，以「一箱 12 副」等批量形式，直接批發運送至各區的眼科診所、視光師醫務所、醫療機構及藥房販售。）直至 2004 年，Johnny Depp 佩戴 42 尺寸的鏡框亮相，才正式成為品牌復興的契機。

Johnny Depp憑電影《Secret Window》，成功帶起Tart眼鏡熱朝。（電影劇照）

從那時起，團隊便矢志重建 Tart 家族的傳統、歷史遺產與設計檔案，並致力還原當年鏡框的實際製程。隨著 Julius 年事漸高並辭世，品牌曾歷經一段動盪時期，知識產權更一度遭到盜用。因此，我與 Richard Tart 的核心使命，便是重新確立 Julius 作為歷史人物的崇高地位，重塑這個極具美學價值的品牌。如今我們之所以能夠嚴格把控品質，全因品牌擁有專屬的自家工廠，確保每副鏡框均能契合當年的原廠規格。儘管新作換上了全新配色，並引入螺旋拋光（Spiral Gara）等新技術打造啞光飾面，但這無疑仍是最忠於 Tart 歷史傳統的設計。

（鄧倩螢攝）

問：AR作為 JTO 最具標誌性的型號，其原型過去曾深受 James Dean 等巨星喜愛。從設計美學的角度來看，您認為這款鏡框具備了甚麼樣的特質，讓它能夠跨越時代，時至今日仍無可替代？

Tommy O'Gara：關鍵無疑在於「可持續性」。現今大眾對這個詞或許毫不陌生，但真正的可持續性，其實源於卓越的設計。一款完美符合人體結構、並能昇華佩戴者外表的優秀設計，正是它能夠歷久彌新的原因。我們提供由 42 至 48 等多個尺寸，隨著尺寸遞增，框型比例會產生微妙變化，因此每個尺碼都必須作出細微調整。無可否認的是，這款鏡框戴在任何人臉上都極具美感，不論男女老幼、任何種族，都展現出極高的適配度。正因如此，它亦成為歷史上被抄襲得最多的鏡框款式。

問：您過去曾主導多個頂級眼鏡品牌，我們留意到您一直對日本福井縣鯖江市 (Sabae) 的手作工藝情有獨鍾。放眼全球，眼鏡的製造重鎮其實不少，請問您當初為何會特別執著於選擇鯖江市的工匠來合作？

Tommy O'Gara：創立自家公司之前，我一直與老一輩的工匠大師合作，從他們身上獲益良多。鯖江市的手工藝，實質上更講求「人與機器的結合」。大眾對手工製作往往有個刻板印象，以為是工匠親手一刀一刀切割出鏡框，但事實並非如此。我們其實採用 CNC 數控機器，並為各項設計配備專屬的切割工具，從而研發出獨特的製作技術。

（鄧倩螢攝）

鯖江市之所以發展成眼鏡重鎮，亦有其歷史淵源。1905 年，增永先生（Mr. Masunaga）將工廠遷至鯖江，讓當地種植水稻的農民在農閒及冬季大雪期間，能夠在工廠工作以維持生計，這片土地便漸漸發展成為專屬的製鏡重鎮。而且，我最近聘請的三名日本員工，僅需三至四個月便能熟練掌握技術；對比其他地區往往需耗時十個月甚至一年，足見他們極具毅力且盡責。

問： 您認為東方的匠人精神，如何將美國中世紀 (Mid-Century) 的復古鏡架設計，昇華到另一個層次？

Tommy O'Gara：一切皆取決於物料、零件與工序。以滾筒拋光（Tumbling）為例，若以 90 度角滾動鏡框，拋光物料只能接觸到邊緣。因此，我特意訂製更大型的滾筒，並將其傾斜至 22 度進行拋光。當鏡框前圈或鏡臂置入其中時，便會產生波浪效應，細緻打磨每個表面，徹底消除所有氣孔與微細瑕疵。

透過如此嚴謹的程序，我們成功將鏡框質感提升至遠超 Julius 於 1950 年代所製造的層次。不僅如此，我們對零件的選用亦別具巧思；從二次切割的深度，以至鉚釘的接合方式，每項細節都進一步提升了成品的完整度與品質。

（鄧倩螢攝）

（鄧倩螢攝）

問：JTO 為何堅持採用頂級板材 (Acetate) ，而非其他物料製作？另外手工製作模式極其耗時，這種對物料與工藝的執著，可為用家帶來甚麼樣的價值與體驗？

Tommy O'Gara：無論生產何種鏡框或採用何種物料，每副作品均需耗時六個月才能完成。我的工廠與品牌哲學，是堅持只採用日本 Takiron 的板材。它並非一般石化產品，因此質地更輕巧、色澤更深邃豐富，硬度幾乎能媲美賽璐珞（Celluloid），從而打磨出更極致的光澤。

在完成螺旋拋光後，我們更會進行三重級別的打磨程序。相較之下，Takiron 無疑是更卓越的選擇，倘若採用坊間某些先進的注塑物料，既無法兼具低敏特性，亦不符合環保與可持續發展的原則。我們致力打造可持續的鏡框與物料，不僅對地球環境更友善，亦能給用家肌膚更好的呵護。

問：香港的眼鏡愛好者一直對日本手作工藝與美式復古文化有著一定了解。您對香港的眼鏡愛好者有甚麼印象？香港人的品味是否您決定與The New Black Optical聯乘前的考量？

Tommy O'Gara： 我與香港的淵源已超過二十五年。 早在本地年輕人流行佩戴無鏡片鏡框時，我便已踏足此地。 我非常喜歡香港。大約一年前，我在東京的展覽上與 The New Black Optical 進行交流，當時大家談到，若能共同促成這次聯乘企劃，絕對會是一次難得的合作。

The New Black Optical創辦人與Tommy O'Gara。（鄧倩螢攝）

問：這次聯乘推出了三款專屬配色：Midnight、Sunset、Vintage Tortoise。您在構思這些色彩與光影變化時，有甚麼特別的考量？另外，這次企劃也特別設計了復古雙色圖騰的包裝與專屬眼鏡布，這些細節背後有甚麼巧思？您與 TNBO 是希望透過這些細節，為香港的眼鏡愛好者帶來怎樣的驚喜？

Tommy O'Gara：首要考量是，設計貼身佩戴的鏡框時，必須從自然界原有的色彩出發。是次系列涵蓋較淺的色澤、溫潤的木調以至沉穩的煙燻色彩，整體視覺美學高度和諧；無論挑選哪一款，都能與佩戴者的輪廓自然融合。由於我曾深入鑽研人體解剖學與色彩理論，在構思這些醋酸纖維板材時，亦會將這些專業知識融入其中。

（鄧倩螢攝）

至於包裝與各項細節，正因為設計本身偏向簡約，處理細節時反而需要加倍嚴謹。無論是熱壓燙金、鉸鏈抑或鼻托品質，每個環節都必須以最純粹、一絲不苟的工藝完成，這正是我們必須堅守的原則。

問：隨著科技進步與新興物料的不斷湧現，眼鏡設計的未來充滿無限可能。身為業界的先鋒，您如何看待傳統手造眼鏡在未來的定位？長遠而言，您對 JTO的發展有著怎樣的期許？

Tommy O'Gara：你大可以選購一副滿佈多重塗層、金屬裝飾等各種元素的科技鏡框，但戴在臉上的最終效果，往往顯得過度堆砌、喧賓奪主。

然而，當你戴上 AR 與 Julius 的鏡框時，它們卻能自然而然地融入你的臉龐與個人風格之中。大眾總愛談論應用於各領域的新科技，但你認為在不久的將來，人們真的會穿著太空衣出門嗎？潮流終究只是潮流，唯有真正優秀的設計方能成為永恆。正因如此，我深信傳統手造眼鏡將會長久存在，因為這是一種讓人感到舒適自在的經典造型。

說到傳承，疫情期間許多眼鏡公司紛紛暫停日本生產線，但我們堅持繼續生產並向供應商下達訂單，結果在疫情期間，我們賣出了比以往任何時候都要多的鏡框。無論面對任何挑戰，我們都必須持續向前。