專訪古道具店黑池　從古物收藏說到日本歸化植物歷史│植物專題

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-04-04 14:37

日式古道具文化近年在香港蔚然成風，但許多有興趣接觸的人，卻因日文語言障礙，未能直接學習、鑽研相關知識，眼看《Casa BRUTUS》、《遊樂》、《陶說》等書本的內容精彩萬分，只能夠閱讀片言隻語的日本漢字推敲內容，實在掃慶。 幸好，縱然香港沒有全面的古道具文化書籍，卻有一間十分完備的古物店，位於九龍灣的Douguya Hatcharea黑池。

日本植物與塊根文化近年香港大行其道，但究竟是一種潮流還是文化？（珍奇植物）

熱衷於日本植物的人應該感悟到，東洋各種藝術與文化之間，都是一派相通，彼此環環相扣。例如近年流行的日本珍奇植物，若然深入研究，便會發見其美學意識和原理，很多時都是跟侘寂、物哀等概念一脈相承，而這種概念，亦深切應用在東洋傳奇古道具之中。

因此好古道具者，亦往往會鍾情於植物，甚至更多，箇中道理，正是如此。

Douguya Hatcharea黑池，一間令人大開眼界的古道具店。（攝影：歐嘉樂）

黑池主理人Pete。（攝影：歐嘉樂）

古道具與骨董

Douguya Hatcharea黑池主理人Pete Man，文質彬彬，翩翩有禮，夾雜書生與收藏家的氣質於一身，走進其位於九龍灣源發工業大廈的店舖，打開大正年份的玄關，走進其中，即進入一股古奧的氛圍之中，立時想起谷崎潤一郎的《陰翳禮讚》，也讓人想起日本的古董店，想來千葉縣的apologia、栃木縣物華這些鼎鼎大名的寶號，也是這個樣子呢！

（Douguya Hatcharea黑池）

大正年份的玄關。（攝影：歐嘉樂）

很多人都將古道具和骨董漫混為一談，雖然這種解說以當代的理解並沒謬誤，但據Pete所言，在這個字詞在昔日日本也有分別：「古道具通常泛指人們在日常生活中所用到的家具，器皿和雜貨，在昭和時代之前為是一個通用術語。」

（攝影：歐嘉樂）

日本的“舊時代日用品”昔ながらの日用品店。（い～らナビ）

「古道具還包括衣服和煮食用具，在日本又稱為『舊時代日用品』（昔ながらの日用品）。」他指大多數舊的古道具均由昭和時代之前的職人製成，甚少用到機器大量生產，「祖先世世代代的民間智慧滲透其中，可見古道具乃是以日本本土工藝作用主軸。」

店內很多收藏都是歷史悠久之物。（攝影：歐嘉樂）

Pete說骨董早在江戶時代已經出現，「這是法文Antique的日文翻譯詞，與古道具的明顯分別，是骨董相對地多為當年西方國外進口的舶來品，當中尤以傢俱和美術品為主，故定位、格調和市場價值會相對地高，不過較之古道具卻又更多以機器製造的物品。」

更重要是Pete並非只愛單純的古道具收藏，有時更會與其他日本藝術家合作，將古物改造成藝術品，明乎其實的「古着再造」。（攝影：歐嘉樂）

這是與與日本工藝士苔むす木工聯乘作品：吊掛式木雕裝置（歸化）$5000(不包木框) $6000(包木框)。（攝影：歐嘉樂）

改變日本植物文化的決定時刻

作為收藏家，必須到自身珍藏有着全盤認識，而黑池藏品的範疇眾多，古木工品、陶瓷、古傢俱、古植物書、金工品等無一不精，故Pete對每門學問都有深入見解，藉住《一物》最近的植物主題，今次一於與Pete大談日本植物與陶藝經。

Pete雖然沒有直接收藏甚麼塊根植物，但對於日本古植物的歷史與知識，卻不下於任何資深珍奇植物玩家。（攝影：歐嘉樂）

日本植物和與之相關陶藝書籍，Pete均有所涉獵。（攝影：歐嘉樂）

（攝影：歐嘉樂）

Pete研究的是植物學範疇，「是歸化植物Naturalized Plant，日文又名『明治時代外国から伝来した植物』。」顧名思義是明治時代從國外引進到日本的植物。

「雖然日本有67%是森林區，但其實從前是一個植物品種相對單一的國度，現在當地常見的蒲公英、虞美人以至屈曲花等等，都是從外國移植到日本的品種。」

明治維新，日本國全面西化，其中一個改革，正是大力興建鐵路。（三井住友トラスト不動産）

「當中原由，是因為明治維新，日本國全面西化，其中一個改革，正是大力興建鐵路。」他指就如當時的中國人一樣，日本國民對西洋科技持有害怕抗拒之態度，「明治政府為安撫民緒，故希望於鐡路沿線栽種美輪美奐的花兒，優美景觀。」

明治政府為安撫民緒，故希望於鐡路沿線栽種美侖美奐的花兒，優美景觀。

現在日本鐡道兩傍往往鮮花滿佈，當中涉及精密的花藝佈局。（RETRIPリトリップ）

可惜偏偏日本花類原生品種較少，而且大多為總苞外片向上生的類別，與西方普遍花種其總苞外片向下生的形態大有不同，為了進一步豐富花景，故引入大量西方花類於其中，始生日本歸化植物的風潮。

透過不斷的古書研習，Pete說出一段香港人鮮有聽聞的日本植物往事，亦透過欣賞植物和與之相關的木工、陶藝文化，而領悟出哀榮盛哀的哲學精神。